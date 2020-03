Porto Alegre Prêmio Açorianos de Dança anuncia indicados

5 de março de 2020

Cerimônia de entrega da premiação será dia 31, no Teatro Renascença. Foto: Eduardo Beleske/PMPA Cerimônia de entrega da premiação será dia 31, no Teatro Renascença. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Eduardo Beleske/PMPA

Será entregue no próximo dia 31 de março, às 20h, no Teatro Renascença, a premiação aos vencedores do Prêmio Açorianos de Dança 2019. Foram 17 espetáculos inscritos, entre os quais destacam-se Dura Máter (oito indicações), Chromos e Reutilizáveis Corpos Descartáveis (sete), Afluências (seis), Tiger Balm e FM (quatro).

O prêmio contempla ainda categorias de destaque por modalidades, como balé, jazz e danças urbanas, entre outras, e as categorias de novas mídias em dança e projetos de difusão e formação. Essas categorias foram avaliadas por 23 jurados especializados.

Neste ano Cláudio Etges receberá o Prêmio de Personalidade do Ano, pela sua trajetória de mais de 40 anos como fotógrafo de dança no Rio Grande do Sul, registrando e dando visibilidade a milhares de produções ao longo das últimas décadas.

O grande júri da premiação foi composto por Carini Pereira, Ilza do Canto, Maílson Fantinel, Márcio Pizarro, Patrícia Preiss, Patrícia Ribeiro e Rita Rosa.

Conheça a lista completa dos indicados no blog do Centro de Dança.

Prêmio Espetáculo do Ano

Indicados:

Afluência

Chromos

Dura Máter

Reutilizáveis Corpos Descartáveis

Tiger Balm

Direção:

Bruna Gomes, por Dura Máter

Coletivo Grupelho, por Tiger Balm

Direção coletiva pelo espetáculo Afluência

Gustavo Silva, por Chromos

Patrícia Nardelli e Luíza Fischer, por Três Canções

Bailarino:

Bruno Manganelli, por FM

Leonardo Maia Moreira, por Pétalas ao Vento

Pedro Coelho, por Reutilizáveis Corpos Descartáveis

Robinson Gambarra, por Arcanum

Willian Dipe Anga, por Chromos

Bailarina:

Geórgia Macedo, por Afluência

Louíse Lucena, por Do Lugar onde Habito

Luíse Robaski, por Reutilizáveis Corpos Descartáveis

Marilice Bastos, por Translúcido

Taís da Cunha Schneider, por Dura Máter

Coreografia:

Bruna Gomes, por Dura Máter

Geórgia Macedo, por Afluência

Gustavo Silva, por Chromos

Marilice Bastos, por Translúcido

Maurício Miranda, por Reutilizáveis Corpos Descartáveis

Cenografia:

Al-Málgama, por Dura Máter

Companhia H, por FM

Gustavo Silva, por Chromos

Isabel Ramil, por Afluência

Reynaldo Netto, Daisy Homrich e Lucas Busato, por O Paradoxo da Queda

Iluminação:

Casemiro Azevedo, por Ranhuras

Gustavo Silva, por Chromos

Karrah, por Reutilizáveis Corpos Descartáveis

Leandro Gass, por Dura Máter

Lucca Simas, por O Paradoxo da Queda

Figurino:

Ateliê Alfa, por FM

Antônio Rabadan, Júlia Dieguez Lippel, Mova e elenco, por Reutilizáveis Corpos Descartáveis

Graça Ferrari, por Tiger Balm

Gustavo Silva, por Chromos

Loraine Santos, por Dura Máter

Trilha sonora:

Felipe Zancanaro e Thiago Ramil, por Afluência

Flamenco Popular, por Arcanum

Henrique Fagundes, por Tiger Balm

Patrícia Nardelli, por Três Canções

Robson Serafini, por Metades

Produção:

Al-Málgama, por Dura Máter

Dullius Dance, por Unífico

Cintia Bracht, elenco e Guadalupe Casal, por Reutilizáveis Corpos Descartáveis

Guilherme Conrad, por O Paradoxo da Queda

Luka Ibarra (Lucida Desenvolvimento Cultural), por FM

Prêmios Destaques:

Balé Clássico

A B C Dança Festival Infantil

Dançar é Arte

Festival Internacional de Dança de Porto Alegre

Gala Ballet 2019

Gisele Meinhardt

Sapateado

Heloísa Bertoli

Hoje tem Espetáculo, da Companhia Claquê

Ilha, Pesquisa em TAP

Mulher de Fases

Tap Hour

Flamenco

Ana Medeiros

Del Puerto

Marco van Teffelen

Silvia Canarim

Jazz

POA Dança Jazz

Escobar Júnior

Igor Zorzella

Reutilizáveis Corpos Descartáveis

Move it – Dança

Dança do Ventre

Al-málgama

Karine Neves

Gabriela Bonatto

Deusas

Fernando Espinosa

Danças Urbanas

Underground Queen

Leleo (Leonardo Meirelles)

Syl Rodrigues

Dança Contemporânea

Afluência

Estúdio Amplo

Coletivo Moebius

Laura Bernardes e Milena Fernandes

Degustação de Movimentos com o Mímese

Danças Folclóricas/Étnicas

Afrosul/Odomodê

La Marropeña Brasil

Movimento Cênico do Cesmar/Centro Social Marista de Porto Alegre

Movimento Meninas Crespas

Pablo Geovane

Projeto de Formação e Difusão em Dança

A B C Dança Festival Infantil

Dança e Saúde Mental

Degustação de movimentos com o Mímese

Musas e Muso do Ceprima

Projeto Dança & Parkinson

Novas Mídias

Contágio

Cross-cap

Depois em Voz Alta

Home

Dança de Salão

Caroline Wüppel

Eduardo Santacruz

Forró de Rua

Martha Royer

Zouk na Rua

