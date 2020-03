Porto Alegre Circuito Orla recebe desfiles do Carnaval de Rua

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Circuito Orla receberá os desfiles do Carnaval de Rua neste final de semana Foto: Joel Vargas/PMPA Circuito Orla receberá os desfiles do Carnaval de Rua neste final de semana. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Após reunir mais de 305 mil foliões no Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi, o Carnaval de Rua inicia a programação no Circuito Orla – Gasômetro neste final de semana.

No sábado (07), os grupos Bloco da Amizade, Bloco da CRM Malvina, Afrotchê e Puxa que é Peruca ficarão encarregados da animação do público. Já no domingo, 8, os últimos desfiles serão comandados pelos blocos Ai que Saudade do Meu Ex, Bloco dos Anjos, Os Dinobico’s, Filhos do Cumpadi Washington e Ziriguidum.

O secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, comemora a chegada do Carnaval de Rua ao Circutio Orla. ” Tivemos seis dias de muito sucesso com o carnaval de blocos na Praça Garibialdi. Agora chegou a vez de levarmos a folia para a Orla, com a expectativa de fechar com chave de ouro a programação 2020.”

Cláudio Fávero, diretor do Opinião, empresa promotora do evento, avalia o evento. “Tivemos prazos curtos,mas estamos conseguindo entregar um ótimo Carnaval de Rua para a cidade. A festa ocorreu de maneira tranquila na Cidade Baixa e todas as pessoas que compareceram à Praça Garibaldi entenderam o espírito da festa. Na Orla do Guaíba, que tem um espaço físico maior, certamente teremos muito mais alegria e diversão.”

Programação

7 de março, sábado

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro

15h – Bloco da Amizade

17h – CRM Malvina 19h30 – Afrotchê

22h – Puxa que é Peruca

8 de março, domingo

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro

11h – Ai Que Saudade do Meu Ex

15h – Bloco dos Anjos

17h – Os Dinobico’s

19h30 – Filhos do Cumpadi Washington

22h – Ziriguidum

Não é Não

No dia 29, a Diretoria da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, em parceria com o Departamento de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, continua a campanha de conscientização Não é Não! O objetivo da mobilização é a conscientizar sobre a importância do enfrentamento ao desrespeito contra a mulher e aos crimes de estupro.

Dicas para os foliões

– Mantenha-se hidratado.

– Bebidas alcoólicas, somente para maiores de 18 anos e com moderação.

– Aplique filtro solar e evite a exposição prolongada ao sol.

– Use calçados confortáveis, como tênis.

– Alimente-se bem.

– Não aceite bebidas de estranhos.

– Não consuma drogas ilícitas.

– Proteja-se das doenças sexualmente transmissíveis usando camisinha.

– Se precisar de ajuda, procure as equipes disponíveis nos eventos.

– Não é Não!

