Prêmio de R$ 130 milhões da Mega-Sena é o 6º maior da história; sorteio será neste sábado

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado (12) em lotéricas ou pela internet. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O concurso 2.462 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 130 milhões para quem acertar as seis dezenas neste sábado (12). Esta é a sexta maior premiação da história do sorteio (não considerando os valores sorteados na Mega da Virada).

No último sorteio, realizado na última quarta-feira (9), o prêmio previsto para o concurso 2.461 era de R$ 107 milhões. Como não houve apostas que acertaram as seis dezenas, o prêmio acumulou para R$ 130 milhões.

Confira os maiores valores sorteados na Mega-Sena:

— R$ 289.420.865 no concurso 2150, realizado em 11 de maio de 2019;

— R$ 211.652.717,74 no concurso 2237, realizado em 27 de fevereiro de 2020;

— R$ 205.329.753,89 no concurso 1764, realizado em 25 de novembro de 2015;

— R$ 197.377.949,52 no concurso 1772, realizado em 22 de dezembro de 2015;

— R$ 135.315.118,96 no concurso 1655, realizado em 22 de novembro de 2014;

— R$ 130 milhões no concurso 2.462, que será realizado em 12 de março de 2022.

O próximo da Mega-Sena ocorre às 20h deste sábado (12) no Espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo (SP). A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h (horário de Brasília).

Aspostas

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

