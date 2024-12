Porto Alegre Prêmio Destaques Renováveis 2024 celebra a reconstrução do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

A cerimônia será realizada na Associação Leopoldina Juvenil, localizada na Rua Marquês do Herval, 280, em Porto Alegre Foto: Divulgação/UFRGS (Foto: Divulgação/UFRGS) Foto: Divulgação/UFRGS

Nesta terça-feira (10), às 19h, Porto Alegre será palco da premiação Destaques Renováveis 2024, promovida pelo Sindienergia-RS (Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul). Em sua edição deste ano, o prêmio traz como tema a “Reconstrução Renovável” do Rio Grande do Sul após as inundações.

O evento destacará 15 lideranças empresariais e governamentais em reconhecimento às empresas e instituições que se sobressaíram em 2024 por suas contribuições à inovação e à sustentabilidade ambiental na reconstrução do Estado. A cerimônia será realizada na Associação Leopoldina Juvenil, localizada na Rua Marquês do Herval, 280, em Porto Alegre.

A iniciativa, em sua terceira edição consecutiva, reafirma o compromisso do Sindienergia-RS em promover soluções que impulsionem a economia verde no Estado e no País, além de incentivar a expansão e consolidar o setor de energias renováveis.

“O evento reúne profissionais e lideranças comprometidos com o fortalecimento das energias renováveis e a construção de um legado sustentável, reforça a presidente do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal.

O Prêmio Destaques Renováveis RS é uma das principais celebrações da área no País, com o objetivo de valorizar projetos e negócios que promovem a competitividade e incentivam práticas alinhadas aos desafios globais de preservação ambiental.

Lançamento

Além da premiação, um dos marcos desta edição será o lançamento do Instituto Sindienergia para Inovação Sustentável, um centro de educação ambiental voltado para crianças e jovens.

Com foco em sustentabilidade, o instituto surge em um momento de grande importância para o Rio Grande do Sul, um Estado em fase de reconstrução e que vê na educação ambiental um caminho para um futuro mais equilibrado e próspero.

