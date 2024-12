Porto Alegre Campanha de prevenção ao câncer de pele faz 480 atendimentos em Porto Alegre

O câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos da doença no Brasil, e registra cerca de 185 mil novos casos a cada ano

Quatrocentos e oitenta pessoas passaram por exames dermatológicos no último sábado (07), em ação pela Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, feita no Ambulatório de Especialidades do Centro de Saúde IAPI, em Porto Alegre.

Do total, 88 pacientes foram identificados com suspeita de neoplasia de pele. Conhecida como Dezembro Laranja, a iniciativa foi realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia/secção RS, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

“É uma campanha que vem se consolidando a cada ano, com o aumento do número de pessoas atendidas”, destaca a coordenadora da Atenção Especializada da SMS, Claudia Loss Reck. Em 2023, foram 418 atendimentos e, em 2022, 261 pessoas examinadas.

Das 9h às 15h, médicos e profissionais voluntários prestaram atendimento gratuito com foco na identificação de lesões suspeitas. O objetivo foi sensibilizar a população de que os riscos não estão apenas nos momentos de descanso das férias na praia ou piscina, mas nas mais diversas situações.

O câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos da doença no Brasil, e registra cerca de 185 mil novos casos a cada ano. O tipo mais comum, o câncer da pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos.

Campanha de prevenção ao câncer de pele faz 480 atendimentos em Porto Alegre

