Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

O processo de preparação para a candidatura à Cidade Criativa contou com um grupo de trabalho composto por empresas dos setores de economia criativa e gastronomia Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Na quinta-feira (12), a Prefeitura de Porto Alegre e Sebrae-RS oficializam a candidatura da Capital à Rede de Cidades Criativas da Unesco, na categoria Gastronomia. A cerimônia ocorre no segundo andar do Mercado Público, localizado no Largo Glênio Peres, às 14h.

O processo de preparação para a candidatura à Cidade Criativa contou com um grupo de trabalho composto por empresas dos setores de economia criativa e gastronomia. Para a montagem do dossiê que irá embasar a defesa nos processos seletivos, o grupo promoveu workshops de mapeamento e de desenvolvimento sustentável do ecossistema gastronômico da cidade.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo está à frente da iniciativa que almeja o selo mundial. “O ingresso da Capital no programa da Unesco consolida o segmento da gastronomia e economia criativa que vem crescendo e mostrando muito potencial”, diz a secretária Júlia Tavares.

A Rede de Cidades Criativas da Unesco foi criada em 2004 com o objetivo de promover a cooperação entre as cidades que reconhecem a criatividade como um fator importante em seu desenvolvimento urbano, nos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais. No Brasil, 14 cidades integram a Rede de Cidades Criativas da Unesco. No mundo, apenas 250 cidades receberam o título da Unesco.

Segundo o gerente regional do Sebrae RS, Paulo César Bruscato, Porto Alegre como postulante ao reconhecimento da Unesco insere a cidade em definitivo como um destino de turismo de experiências no Brasil.

“A gastronomia gaúcha traduz o bem receber do gaúcho, assim como referenda a hospitalidade de uma cidade que tem muito a oferecer aos turistas. O empresariado gaúcho comemora e aposta muito nessa outorga mundial.”

