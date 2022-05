Agro Prêmio do concurso da marca do Berço Nacional da Soja é entregue na Fenasoja

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Taciara Laise recebeu oficialmente o pix de R$10 mil no estande da Sicredi Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

A tarde deste feriado do dia do trabalhador (1º), foi de intensa movimentação e de atividades no Parque de Exposições de Santa Rosa, incluindo a entrega da premiação referente ao concurso da marca do Berço Naciona da Soja.

Taciara Laise recebeu um PIX no valor de R$10 mil, junto ao estande do Sicredi, que apoiou o concurso. Durante a entrega da premiação, que contou com a apresença do presidente da Fenasoja, Elias Dallalba, de gestores e trabalhadores da cooperativa, Taciara destacou a satisfação em ter o seu trabalho escolhido para representar Santa Rosa, e a cadeia da soja.

O presidente da Comissão do Berço Nacional da Soja, Marcel Lenz Stragliotto pontuou que a ação não se conclui apenas com a entrega do prêmio; “Temos agora a identificação do nosso município, mas a missão passa a ser permanente, com foco em alavancar o desenvolvimento regional e prospectar a cada dia novos empreendimentos que possam gerar emprego e renda a nossa cidade e a região”, finaliza.

