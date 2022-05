Agro Fenasoja registra número histórico de visitantes

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

56 mil pessoas estiveram na multifeira neste domingo Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

O Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa, possui mais de 40 hectares de área, mas ficou pequeno neste domingo. O feriado de dia do trabalhador fez com que se registrasse a marca histórica de visitantes em um único dia de feira, com 56.370 acessos nas bilheterias da Fenasoja, maior público diário em 23 edições.

Os portões foram abertos as seis horas da manhã para expositores, e as nove horas para o público geral, onde a partir do meio dia a segurança foi reforçada pela Brigada Militar e Polícia Rodoviária Estadual, para controle dos mais de onze mil e duzentos veículos que estiveram em Santa Rosa, acessando a multifeira. As mais de quatro mil vagas de estacionamentos atingiram lotação máxima em dois momentos do dia.

Elias Dallalba, presidente da edição deste ano, comemorou os números durante a Fenasoja Play que foi ao ar nesta noite, lembrando que os números iniciais projetados de mais de 250 mil visitantes podem ser superados, podendo ultrapassar a marca de 30 mil pessoas no parque.

Ivan Squinzani, presidente da Comissão de Bilheteria da feira, destacou o papel primordial dos mais de 300 voluntários de sua comissão, a maior em número de participantes da feira, no controle dos acessos e do fluxo desta nova marca de visitantes. Squinzani agradeceu ainda, o empenho de cada um dos membros dos clubes de Rotary que recebem os visitantes.

A Fenasoja ocorre até o dia 8 de Maio, em Santa Rosa.

