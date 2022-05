Agro Show do Gusttavo Lima está marcado às 22h na Fenasoja

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

A orientação é para que o público chegue antes no Parque para trocar o voucher. O guichê de troca funcionará a partir das 14h. Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

A Comissão de Promoções da Fenasoja 2022 e o Divino Club informaram publicamente de que a apresentação de Gusttavo Lima está marcada às 22h, desta segunda-feira (02). A orientação é para que o público chegue antes no Parque para trocar o voucher. O guichê de troca funcionará a partir das 14h.

Outro ponto importante é que quem comprou ingresso para as áreas especiais precisa também garantir seu ingresso de acesso ao parque, que antecipadamente custa R$ 15,00 pelo site www.fenasoja.com.br/ingressos. Os ingressos são ilimitados.

INGRESSO GERAL:

Já é tradição na Fenasoja o ingresso popular, e ao pagar o acesso ao Parque de Exposições ao longo dos 11 dias, o visitante novamente poderá assistir aos shows na área pista. O acesso pode ser adquirido antecipadamente ao preço de R$ 15,00, e na hora R$ 20. Outro ponto importante a ser observado, é que quem comprou áreas especiais para shows, como camarotes e vips, devem também comprar o acesso ao parque. Compra pelo site www.fenasoja.com.br/ingressos.

O presidente voluntário da Comissão de Bilheteria, Ivan Squinzani salienta que as medidas adotadas, já vêm de outras edições, mas não custa relembrar as informações, destacando a importância do público em comprar o ingresso antecipado. “Quem comprar os ingressos antes, terá um fila exclusiva tanto de público quanto de estacionamento para veículos. Por isso, além de garantir um desconto de 25% no acesso a feira, ainda terá sua entrada agilizada através dos portões”, afirmou Ivan.

Também estão disponíveis áreas especiais para os shows, menos do Gusttavo Lima, que possui neste momento apenas pista a disposição para compra. Para adquirir áreas especiais basta acessar https://minhaentrada.com.br/fenasoja2022. Camarotes e mesas devem ser adquiridas juntos ao Divino Club.

