| Prêmio “Líderes & Vencedores” de 2023: Federasul e Assembleia Legislativa entregam os troféus nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Honraria é concedida desde 1995 a protagonistas de diferentes segmentos. (Foto: Divulgação/Federasul)

Em cerimônia marcada para as 19h desta quinta-feira (9) no Teatro da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, o Parlamento gaúcho e a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) entregarão os troféus aos vencedores da edição 2023 do prêmio “Líderes & Vencedores”. São 15 escolhidos, em um total de sete categorias.

A iniciativa é realizada desde 1995 e tem a sua lista definida em dois momentos distintos. Na primeira fase, jornalistas de todo o Estado e presidentes de entidades filiadas à Federasul indicaram quase 200 nomes, dentre projetos, empresas e empreendedores que contribuem para o desenvolvimento estadual.

Já na etapa seguinte, cinco comissões julgadoras (constituídas por agraciados em edições anteriores e personalidades de destaque setorial) responderam pela seleção final. Cada comissão orienta e supervisiona o processo de sua respectiva categoria.

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, define como “especial” a parceria com a Assembleia Legislativa na realização do prêmio. Na sua avaliação, isso ressalta “o Rio Grande que dá certo” e ainda reconhece a importância de protagonistas e projetos que superam desafios e inspiram a sociedade gaúcha a fazer mais e melhor”.

De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin, acrescenta: “É uma honra para o Parlamento estar ao lado da Federasul para reconhecer personalidades e entidades que fazem a diferença no desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul.”

Categorias

– Mérito Político: vice-governador Gabriel Souza, deputada federal Any Ortiz e deputado estadual Felipe Camozzato.

– Micro e Pequena Empresa: Chica Parilla y Bar (Porto Alegre).

– Média e Grande Empresa: Shopping Pontal (Porto Alegre).

– Líder Empreendedor: Pedro Valério (Porto Alegre).

– Destaque Comunitário: Fundação Pão dos Pobres (Porto Alegre), Hospital de Clínicas de Ijuí e Instituto Renascer / Projeto “Jiu-jitsu para Todos” (Faxinal do Soturno).

– Expressão Cultural: Maestro Evandro Matté (Ospa), Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul e atriz Sandra Dani (Porto Alegre).

– Referência Educacional: Junior Achievement RS, Orquestra Jovem Recanto Maestro (São João do Polêsine) e padre Sérgio Eduardo Mariucci (São Leopoldo).

(Marcello Campos)

2023-11-08