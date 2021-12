Acontece Prêmio Themis de Jornalismo do Judiciário revela os vencedores das cinco categorias

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Presidente do TJRS, Desembargador Voltaire de Lima Moraes. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A premiação dos vencedores do Prêmio Themis de Jornalismo do Judiciário ocorreu nessa quarta-feira (15), no auditório do Palácio da Justiça e contou com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do TJRS. O objetivo é valorizar a atuação da Justiça do Rio Grande do Sul em favor da sociedade e da democracia, através de produções jornalísticas que enfatizem as boas práticas do judiciário.

“Este é um ato extremamente importante porque nós estamos justamente homenageando aqueles que estão fazendo história, que vão ficar inseridos para sempre, nas páginas mais significativas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul”, afirmou o Presidente do TJRS, Desembargador Voltaire de Lima Moraes.

Foram destacados os melhores conteúdos publicados em veículos de comunicação on-line e off-line e em mídias acadêmicas, de acordo com cinco categorias relacionadas às diversas áreas de atuação do poder judiciário estadual.

Confira os vencedores:

Cotidiano jurisdicional: Eduardo Matos – GZH, Fábio Schaffner, Zero Hora – GZH e Gabriela Lerina – SBT Brasil

Proteção ao cidadão e inclusão social: Bianca Renate Dilly – Jornal NH – Grupo Sinos, Eduardo Matos – Rádio Gaúcha e Lucas Guimarães Abati – SBT RS

Categoria Especial – Iniciativas do Poder Judiciário durante a pandemia: Carlos Rollsing – Zero Hora – GZH, Eduardo Matos – GZH, Zero Hora e Rádio Gaúcha, e Gilson Verani Freitas de Camargo – Jornal Extra Classe

Inovação na gestão pública judiciária: Eduardo Matos – Rádio Gaúcha

Universitária: Nathan Álisson Nunes Breitenbach – Universidade de Passo Fundo (UPF)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece