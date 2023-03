Últimas Prender Putin seria uma declaração de guerra contra a Rússia, diz ex-presidente do país

Por Redação O Sul | 24 de março de 2023

Apesar da fala de Medvedev, as chances de Putin ser preso pelos crimes alegados pelo TPI são pequenas. Foto: Reprodução

Qualquer tentativa de prender o presidente da Rússia, Vladimir Putin, seria considerada uma declaração de guerra contra o país, disse Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e atualmente líder do Conselho de Segurança.

A fala de Medvedev foi feita após o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitir ordem de prisão contra Putin devido a sua atuação como chefe de Estado em crimes de guerra cometidos pela Rússia.

Em canal de Telegram, o ex-presidente russo disse que caso Putin seja preso em um país que reconhece a jurisdição do TPI, isso seria visto como uma declaração de guerra contra a Rússia e que neste caso, o país usaria todo o arsenal a disposição para atacar alvos estratégicos, como parlamentos e sedes de governo.

Apesar da fala de Medvedev, as chances de Putin ser preso pelos crimes alegados pelo TPI são pequenas, já que a Rússia não reconhece a jurisdição da corte e é improvável que Putin vá para um país aliado do tribunal, que não pode realizar condenações sem a presença dos réus.

Diante da impossibilidade de julgar os russos envolvidos em crimes de guerra, o procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, disse que o TPI deveria alterar suas regras e realizar um julgamento mesmo com a ausência dos réus.

Munições

O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou “responder”, se Londres fornecer à Ucrânia munições carregadas com urânio empobrecido, após declarações nesse sentido de uma autoridade britânica.

“Hoje soubemos que o Reino Unido anunciou não apenas a entrega de tanques à Ucrânia, mas também projéteis com urânio empobrecido. Se isso acontecer, a Rússia se verá obrigada a responder”, disse Putin.

O que é urânio empobrecido

O urânio empobrecido é um subproduto do processo de enriquecimento do urânio natural para obter o isótopo 235 U, que é usado em reatores e armas nucleares.

Ele é composto principalmente pelo isótopo 238 U, que é de difícil fissão (quebra de um núcleo de átomo) e menos radioativo que o urânio natural. O material tem alta densidade e resistência, por isso é empregado para fins militares.

As armas que usam urânio empobrecido são projéteis ou munições que contêm esse metal em sua ponta ou núcleo. Essas armas são capazes de perfurar blindagens e estruturas de aço com facilidade, pois se inflamam ao entrar em contato com o ar e liberam fragmentos de urânio empobrecido no ambiente.

Essas armas são controversas por causa dos possíveis efeitos nocivos da exposição à radiação e à toxicidade do urânio empobrecido para a saúde humana e o meio ambiente.

