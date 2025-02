Inter Preparação do Inter para o duelo de volta contra o Caxias entra na reta final

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

O treinador Roger Machado comandou o penúltimo treino da equipe na manhã dessa quinta-feira (27). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

A preparação do time do Inter para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho está na reta final. Na manhã dessa quinta-feira (27), a equipe fez o penúltimo treinamento antes de enfrentar o Caxias.

O treinador Roger Machado comandou atividades com portões fechados no CT Parque Gigante. Os trabalhos foram técnicos e táticos no gramado, ajustando todos os detalhes para a partida decisiva do fim de semana.

Na manhã desta sexta-feira (28), o elenco fecha a preparação para o confronto no Beira-Rio. A partida será neste sábado (1°), às 21h30min. Após conquistar a vantagem de 2 a 0 no primeiro duelo, disputado na Serra Gaúcha, o Colorado pode até perder o segundo confronto por um gol de diferença que ainda assim se classifica para as finais da competição estadual.

Já o Caxias precisa vencer por três gols de diferença para chegar à decisão. Em caso de uma vitória do Grená por dois gols de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. Quem passar, enfrentará nas finais o vencedor do embate entre Grêmio e Juventude.

Após o jogo de ida no Estádio Centenário, no último final de semana, o treinador Roger Machado projetou o segundo embate contra o Caxias e fez questão de ressaltar que, apesar da vantagem do Colorado, não tem nada decidido.

“É um jogo de duas etapas. Embora um resultado importante fora de casa tenha sido conquistado, a gente, de forma alguma, pode desmerecer a qualidade do nosso adversário e a intenção deles de também avançar para a fase final do Campeonato Gaúcho. Então, não tem nada decidido. É um resultado muito importante jogado fora de casa, um resultado de 2 a 0 sempre é um grande resultado”, afirmou o treinador do Inter.

