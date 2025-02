Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária realiza operação especial em estradas federais do RS durante o Carnaval

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Mobilização prossegue até quarta-feira (5), com o objetivo de reduzir acidentes Mobilização tem por objetivo objetivo reduzir acidentes. (Foto: Arquivo/PRF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (28) a operação “Carnaval 2025”, com reforço na fiscalização e em ações educativas em diversas estradas do Rio Grande do Sul. No foco da iniciativa, que prossegue até a Quarta-Feira de Cinzas (5), está a redução de acidentes em um dos períodos de maior fluxo de veículos no ano.

Em igual período de 2024, a corporação registrou 95 ocorrências desse tipo nas rodovias federais. O saldo, no aspecto humano, foram 15 feridos e quatro mortos.

A PRF também está engajada à operação “Carnaval Seguro”, que reúne órgãos municipais e estaduais de trânsito e segurança pública, bem como empresas concessionárias. No foco está a aproximação das instituições para um melhor atendimento à população nos próximos dias.

Participam agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e as concessionárias CCR ViaSul e EcoSul Rodovias. Em Porto Alegre, também se soma às atividades a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Cada um atuará em sua respectiva área, porém ampliando sua presença nas vias e o intercâmbio de informações. Complementam a lista ações educativas realizadas de forma simultânea nas estradas federais, estaduais, bem como dentro do perímetro urbano dos municípios.

Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a PRF reforçará a fiscalização dos principais fatores de risco para acidentes graves, como excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e a negligência no uso do cinto de segurança e dispositivos de proteção infantil, como a “cadeirinha”. Radares portáteis e testes de alcoolemia serão igualmente intensificados, além das abordagens preventivas de motoristas e passageiros.

Veículos pesados

Para melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança de condutores, passageiros e pedestres, haverá restrição de tráfego para veículos de carga excedentes em trechos de pista simples, conforme diretriz explicitada em portaria dde 27 de janeiro. Confira, a seguir, os limites e dias/horários de permissão.

– Largura máxima: 2,6 metros.

– Altura máxima: 4,4 metros.

– Comprimento total: 19,8 metros.

– Peso bruto total combinado: 57 toneladas.

– Períodos de restrição: sexta-feira (28) das 16h às 22h, sábado (1º) das 6h ao meio-dia, terça-feira (4) das 16h às 22h e quarta-feira (5) das 6h ao meio-dia.

Uma das concessionárias projeta para este feriado de Carnaval um fluxo de veículos superior a 1,5 milhão de deslocamentos pelas rodovias federais gaúchas. Para evitar congestionamentos, a orientação é de que os motoristas programem suas viagens com antecedência e evitem os horários de pico.

– Melhor momento para saída para o feriado: sexta-feira à tarde ou à noite, bem como no sábado pela manhã.

– Melhor momento para retorno do feriado: terça-feira à tarde ou à noite, bem como quarta-feira (5) pela manhã.

Outras dicas

– Evite a fadiga: descanse antes de dirigir e faça pausas regulares durante viagens longas.

– Atenção redobrada: não utilize o celular enquanto dirige. Evite também outras distrações.

– Respeito aos limites de velocidade: excesso de velocidade aumenta o risco de acidentes fatais.

– Use o cinto de segurança: todos os ocupantes devem utilizá-lo, inclusive no banco traseiro.

– Não dirija sob efeito de álcool: mesmo pequenas quantidades comprometem os reflexos.

– Verifique as condições do veículo antes de pegar a estrada: pneus, freios e faróis devem estar em boas condições.

– Cuidado com ultrapassagens: realize o procedimento somente em locais permitidos e com segurança.

– Em situações de emergência: acione a Polícia Rodoviária Federal por meio do telefone 191.

(Marcello Campos)

