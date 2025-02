Geral Passaporte brasileiro aparece na lista dos mais poderosos do mundo

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Com acesso a 169 países sem a necessidade de visto, o documento brasileiro aparece na 17ª colocação da lista. (Foto: Divulgação)

O passaporte brasileiro foi considerado um dos mais poderosos do mundo em 2025, segundo ranking da empresa americana Henley & Partners, líder global de consultoria em residência e cidadania. Com acesso a 169 países sem a necessidade de visto, o documento aparece na 17ª colocação da lista, mesma posição do ano anterior, quando acessava 171 destinos.

O Henley Passport Index é feito com base na quantidade de destinos aos quais passaportes têm acesso sem necessidade de visto. O índice analisa os dados da International Air Transport Association (Iata), responsável pelo maior banco de dados de viagem do mundo.

Classificação Global

Com os dados da Iata, a Henley & Partners observa mensalmente 199 passaportes e 227 destinos de viagens ao redor do mundo. Assim, o ranking ganhou a posição de referência para cidadãos globais e estados soberanos ao avaliar onde um passaporte se classifica na mobilidade em todo planeta.

Além de descobrir quais são os países que um passaporte pode entrar sem a necessidade de visto, a lista permite saber quais são os documentos com mais acessos e menos acessos também.

Com acesso a 169 países, o passaporte brasileiro é o segundo melhor classificado na América do Sul, ficando atrás somente do Chileno e seus 175 países com acesso. A Argentina divide o segundo lugar com o Brasil, enquanto o Uruguai fecha o top 3 do continente com 156 destinos.

Embora bem colocados na lista, os quatro países continuam muito abaixo de Cingapura e seus 193 lugares sem necessidade de visto, ou do Japão e Coreia do Sul, ambos na segunda posição com acesso a 190 destinos. Na terceira posição encontram-se sete países europeus: Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Irlanda e Espanha, todos com 189 localidades.

Veja os passaportes mais poderosos do mundo em 2025, segundo a Henley & Partners

– 1º – Cingapura: 193 destinos;

– 2º – Japão, Coreia do Sul: 190 destinos;

– 3º – Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha: 189 destinos;

– 4º – Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia: 188 destinos;

– 5º – Grécia, Nova Zelândia, Suíça: 187 destinos;

– 6º – Austrália, Reino Unido: 186 destinos;

– 7º – Canadá, República Tcheca, Hungria, Malta, Polônia: 185 destinos;

– 8º – Estônia, Emirados Árabes Unidos: 184 destinos;

– 9º – Croácia, Letônia, Eslováquia, Eslovênia, Estados Unidos: 183 destinos;

– 10º – Islândia, Lituânia: 182 destinos;

– 11º – Liechtenstein, Malásia: 181 destinos;

– 12º – Chipre, Romênia: 178 destinos;

– 13º – Bulgária, Mônaco: 177 destinos;

– 14º – Chile: 175 destinos;

– 15º – Andorra: 171 destinos;

– 16º – San Marino: 170 destinos;

– 17º – Argentina, Brasil, Hong Kong, Israel: 169 destinos;

– 18º – Brunei: 164 destinos;

– 19º – Barbados: 163 destinos;

– 20º – Bahamas: 159 destinos.

Os passaportes mais restritos

O passaporte mais restrito do mundo é o do Afeganistão, classificado em 99º lugar no ranking, com apenas 25 países sem necessidade de visto. Uma posição acima está a Síria, com 27 destinos e na sequência o Iraque com 30. As informações são do jornal O Globo.

