Grêmio Preparação para competir: Grêmio abre novo mês com intensificação nos treinos

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Mesmo sem futebol, o Grêmio inicia o mês de junho intensificando a carga de treinos. Após o ciclo de atividades físicas, a comissão técnica do clube prevê para estes próximos 30 dias treinamentos mais adaptados a situações de jogos.

Antes do start nos novos trabalhos, os atletas ainda serão submetidos, por uma sessão de treinos físicos, incluindo estações com bola. Já, na manhã desta segunda-feira, os goleiros fizeram atividades específicas com o preparador Mauri Lima.

Enquanto se aguarda pelas definições oficiais de datas para o retorno da competição, o clube também trabalha para orientar o elenco quanto à ansiedade para voltar aos gramados. Situação que foi relatada pelo meia Darlan, que atuou em quatro jogos até a parada: “A gente fica muito ansioso para que volte tudo ao normal. O clube tem nos orientado da melhor forma. Procuramos dar o melhor no dia a dia para, quando normalizar, podermos desfrutar do futebol e fazer o que mais gostamos”.

Os jogadores seguem trabalhando em dois turnos no CT Luiz Carvalho. No período da tarde, está previsto a apresentação de mais três grupos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

