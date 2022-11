Mundo Preparem-se, diz Trump, que anunciará em breve sua candidatura à Casa Branca

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Trump abriu quatro comícios em Iowa na noite de quinta-feira. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente americano Donald Trump deve anunciar sua candidatura à Casa Branca logo depois das eleições legislativas da próxima terça-feira, possivelmente no dia 14 de novembro, disseram fontes próximas ao republicano ao New York Times. Seus assessores alertam que nenhuma decisão foi tomada e que o ex-presidente pode mudar de ideia. Mas, na noite de quinta-feira, Trump abriu uma série de quatro comícios em Iowa, onde esteve ao lado do senador Chuck Grassley, republicano que busca um oitavo mandato consecutivo. Lá, falando de forma cifrada, prometeu novidades “em breve”.

Mesmo que não esteja disputando nenhum cargo nas eleições de 8 novembro, que vão renovar toda a Câmara e um terço do Senado, a presença de Trump atraiu milhares de pessoas ao Aeroporto Sioux Gateway, no condado de Woodbury, em Iowa, na noite fria de quinta-feira.

O fato de ele estar em campanha em um estado fora da lista dos principais campos de batalha – os chamados estados-pêndulo, que ora votam em republicanos, ora em democratas – reflete o fato de que sua bagagem política nem sempre favorece os candidatos que tenta promover.

Nos cinco estados com disputas mais apertadas para o Senado, de acordo com o Cook Political Report, o ex-presidente não realizou comícios em dois desde o fim das eleições primárias, em meados do ano: Geórgia e Wisconsin. Na reta final da campanha, ele visitará apenas um dos estados-pêndulo, a Pensilvânia. Neste fim de semana, deverá fazer novos comícios na Flórida e em Ohio, que são considerados territórios mais seguros para sua mensagem.

Usando luvas pretas e um sobretudo, Trump falou longamente sobre uma possível candidatura, antes de trazer ao palco Grassley e o governador Kim Reynolds, os dois candidatos que disputam no dia 8, quando também haverá disputas para os governos de 36 dos 50 estados americanos.

“Para tornar nosso país bem-sucedido, seguro e glorioso, muito, muito, muito provavelmente farei isso de novo”, disse, referindo-se a uma nova campanha presidencial. “Muito, muito, muito, provavelmente”, continuou, enquanto a multidão irrompia em aplausos e gritos de “Trump!”.

“Preparem-se: é tudo o que posso dizer. Muito em breve”, respondeu ele.

O passado ocupou o centro das atenções em seu discurso de uma hora. Acompanhado por Grassley, Trump criticou o atual presidente e seu sucessor, Joe Biden, pela alta inflação e fez um apelo para que seus apoiadores votassem contra os democratas, que hoje controlam o Congresso. Grassley, por sua vez, acusou Biden de dividir o país.

Trump ficou maravilhado com a energia do senador, de 89 anos, que usava um boné verde. “Você é inacreditável”, disse a Grassley. “Estou olhando para ele com aquele lindo boné verde, e ele parece ter 40 anos.”

