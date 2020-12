Polícia Presa quadrilha que roubava carros de luxo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

No total, 17 integrantes da quadrilha foram presos pela Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (11), uma operação para prender uma quadrilha que roubava e furtava carros de luxo no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos 50 mandados de prisão e de busca e apreensão, além de sequestro de veículos e bloqueio de contas bancárias, em Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Alvorada, Tramandaí, Cidreira e Florianópolis (SC).

Na ação desta sexta, 13 criminosos foram presos. Outros quatro já haviam sido capturados durante as investigações, totalizando 17 prisões. Dois veículos de luxo foram apreendidos.

De acordo com os delegados Rafael Liedtke, Marco Guns e Marcus Viafore, as investigações começaram há nove meses, quando um casal foi preso em flagrante em Cachoeirinha com seis veículos furtados/roubados e já clonados, além de documentos falsificados.

A partir daí, a polícia descobriu um esquema criminoso que consistia na prática de furtos e roubos de veículos de luxo sob encomenda e na clonagem desses automóveis. Os alvos da quadrilha eram carros com valor acima de R$ 150 mil. O bando é investigado por lavagem de dinheiro, roubo e furto de veículos, adulteração de sinais identificadores, receptação e uso de documentos falsos.

A operação desta sexta contou com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, que prendeu um criminoso gaúcho residente na praia dos Ingleses, em Florianópolis. Com ele, foi apreendida uma BMW X3, avaliada em R$ 140 mil.

