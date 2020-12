Mundo Líderes europeus chegam a acordo sobre meta climática mais rígida

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Segundo a Comissão Europeia, o acordo permite colocar a Europa “no caminho claro para a neutralidade climática em 2050” Foto: Divulgação Segundo a Comissão Europeia, o acordo permite colocar a Europa “no caminho claro para a neutralidade climática em 2050”. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Reunidos em Bruxelas, na Bélgica, líderes europeus chegaram a um acordo para reduzir as emissões de CO² (dióxido de carbono) em 55% até 2030 em relação aos níveis de 1990. O acordo foi anunciado nesta sexta-feira (11) pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, depois de um longo debate.

“A Europa é líder na luta contra as alterações climáticas. Decidimos reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 55% até 2030”, escreveu Michel em sua conta no Twitter.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o acordo agora alcançado permite colocar a Europa “no caminho claro para a neutralidade climática em 2050”, prazo que os cientistas defendem que o mundo deve cumprir para evitar os impactos mais catastróficos nas mudanças climáticas.

A União Europeia vai apresentar a sua meta em uma reunião virtual de líderes mundiais das Nações Unidas neste sábado (12). O acordo vai permitir reformar o mercado de carbono do bloco e acelerar a mudança para veículos elétricos.

Em 2019, o Conselho Europeu já tinha se comprometido a atingir a neutralidade climática em 2050, tendo a Polônia – com mais de 75% de sua economia e cerca de 80 mil mineiros dependentes da indústria do carvão – se recusado assinar a declaração.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo