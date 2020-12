De acordo com a equipe médica, o sangramento foi drenado, mas a situação não foi contida, o que demandou a realização da operação para contornar o problema. “Ele teve um hematoma [sangramento pleural] que foi drenado, e isso foi insuficiente para controle do quadro. Então, foi decidido por uma videotoracoscopia. Com isso, foi controlado o sangramento”, afirmou o médico Marcelo Rabahi.

O pneumologista destacou ainda que Maguito, de 71 anos, está sedado e com medicação para controle da pressão. Destacou também que o quadro atual do prefeito eleito “está estável agora, mas mais grave que antes”.

O político testou positivo para o coronavírus em 20 de outubro. Dois dias depois, foi internado em Goiânia.