Prefeitura do Rio suspende áreas de lazer e proíbe estacionamento na orla, mas as praias continuam abertas

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou novas medidas para conter a propagação do novo coronavírus. Entre elas, estão a suspensão das áreas de lazer (vias que ficam fechadas aos domingos) e a proibição do estacionamento na orla nos finais de semana e feriados.

As praias, porém, continuam liberadas. Bares, restaurantes e casas noturnas não terão o funcionamento alterado pelas medidas. As regras foram definidas em reunião nesta semana, no Palácio Guanabara, entre a prefeitura e o governo do Estado.