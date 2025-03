Rio Grande do Sul Presença gaúcha em feira de Portugal divulga o turismo do RS para o mercado europeu

Por Redação O Sul | 13 de março de 2025

Evento BTL prossegue até este domingo em Lisboa. (Foto: Divulgação/BTL)

Até o próximo domingo (16), a Secretaria de Turismo (Setur) do Rio Grande do Sul participa da feira “Bolsa de Turismo de Lisboa” (BTL), um dos principais eventos do setor na Europa. A atividade começou nessa quinta-feira, com um estande próprio para divulgar destinos e atrativos do Estado. Participam representantes de municípios gaúchos, entidades e empresas como agências de viagens.

A presença na BTL faz parte do plano de promoção turística do Estado, com foco na atração de visitantes estrangeiros e na geração de negócios. “Eventos como esse reforçam o posicionamento do Rio Grande do Sul como destino no cenário global e fortalecem a integração com o trade internacional, ressalta um texto publicado no portal do governo gaúcho – estado.rs.gov.br.

Com atividades detalhadas no site btl.fil.pt, a BTL reúne profissionais do setor, incluindo empresas que operam pacotes para o Brasil. No estande do Rio Grande do Sul, visitantes conhecem roteiros, experiências e oportunidades de negócios voltadas ao turismo gaúcho. Também abre espaço para reuniões estratégicas entre os participantes.

A programação do governo gaúcho inclui encontros com operadores e ações voltadas à promoção dos destinos gaúchos no mercado europeu. Representantes da Secretaria e de diversas entidades apresentam produtos turísticos e buscam ampliar a presença do Rio Grande do Sul nos roteiros internacionais.

Com a palavra…

O titular da Setur, Ronaldo Santini, destacou que a presença na feira permite ampliar a divulgação do Rio Grande do Sul no exterior: “Estamos aqui para fortalecer parcerias e mostrar aos operadores internacionais o que o Estado tem a oferecer, desde o enoturismo na Serra até o turismo cultural e ecológico em diversas regiões”.

Em uma das reuniões realizadas na quarta-feira (12), Santini e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, trataram sobre ações para fortalecer o turismo do Estado.

A participação do Rio Grande do Sul na BTL também marca o relançamento do voo direto da companhia aérea portuguesa TAP entre Porto Alegre e Lisboa, a partir de abril. A retomada será oficializada em um ato durante o evento, com a presença de autoridades e representantes do segmento.

“A ligação aérea facilita o acesso de turistas europeus ao Estado e fortalece a integração entre o mercado brasileiro e português, ampliando as oportunidades para o turismo gaúcho”, ressalta a Setur.

(Marcello Campos)

