Economia Presidente chinês alerta sobre o avanço do “unilateralismo” no mundo

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

O presidente da China, Xi Jinping, pediu que as cadeias produtivas e de suprimentos globais se mantenham “estáveis e fluidas”. (Foto: Reprodução)

O presidente da China, Xi Jinping, alertou na última sexta-feira (15) que o mundo está entrando em uma era de crescente “unilateralismo” e “protecionismo”, em uma mensagem divulgada durante o fórum da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) realizado em Lima (Peru).

Sua advertência está relacionada à preocupação gerada pela ameaça do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de punir as exportações chinesas para o país com uma tarifa de 60%.

“Xi alertou sobre a propagação do unilateralismo e do protecionismo” e afirmou que “a fragmentação da economia mundial está aumentando”, indica o discurso escrito dirigido à cúpula da Apec, citado pela agência estatal de notícias chinesa Xinhua.

Em sua declaração, Xi também ressaltou que o mundo havia “entrado em um novo período de turbulências e transformações”, segundo a Xinhua.

Nesse sentido, pediu que as cadeias produtivas e de suprimentos globais se mantenham “estáveis e fluidas”.

Trump já havia iniciado uma guerra comercial com a China durante seu primeiro mandato.

Xi acrescentou que qualquer tentativa de reduzir a interdependência econômica mundial “não é mais do que um passo atrás”.

A China, a segunda maior economia do mundo, enfrenta vários desafios para consolidar sua trajetória de crescimento após a crise provocada pela pandemia de covid-19.

Transição suave

A China está pronta para trabalhar com o novo governo dos Estados Unidos para garantir uma “transição suave” nos laços bilaterais, disse o presidente Xi Jinping ao seu homólogo Joe Biden no sábado (16), quando eles se encontraram pela última vez antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, durante uma reunião do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Lima.

A China “se esforçará por uma transição suave” na busca por um relacionamento “estável, saudável e sustentável” com os Estados Unidos, afirmou o presidente chinês em comentários traduzidos quando os líderes em exercício das maiores economias do mundo se sentaram para conversar em um hotel na capital peruana, onde a delegação chinesa estava hospedada.

“Os Estados Unidos concluíram recentemente suas eleições”, disse Xi a Biden. “O objetivo da China de um relacionamento estável, saudável e sustentável entre a China e os EUA permanece inalterado.”

Xi também disse a Biden neste sábado que a China estava “pronta para trabalhar com o novo governo dos EUA para manter a comunicação, expandir a cooperação e gerenciar as diferenças”.

Biden, por sua vez, afirmou que a rivalidade entre os dois países não deve se transformar em “conflito”:

“Nossos países não podem permitir que essa competição se transforme em conflito.”

O encontro entre eles provavelmente encerra um capítulo nas relações entre as superpotências rivais, já que Donald Trump prometeu adotar uma abordagem mais agressiva com Pequim quando se tornar presidente novamente em janeiro. As informações são da agência de notícias AFP.

