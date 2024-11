Economia Começa nesta segunda-feira a missão do governo gaúcho no Japão e na China

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

O governador Eduardo Leite publicou nesse domingo (segunda-feira no Japão) uma foto em suas redes sociais, ao lado de alguns integrantes da comitiva, no início do seu deslocamento de Tóquio para Shiga. (Foto: Reprodução)

Uma comitiva do governo gaúcho, liderada pelo governador Eduardo Leite, realiza uma missão oficial ao Japão e à China entre esta segunda-feira (18) e o próximo dia 27 (quarta-feira). O objetivo é fortalecer relações bilaterais, promover o Rio Grande do Sul como destino para investimentos estratégicos e buscar referências para o desenvolvimento sustentável e a resiliência climática. O grupo conta com representantes dos poderes Executivo e Legislativo e da agência de desenvolvimento estadual InvestRS, além de lideranças empresariais.

A comitiva passará por cidades como Tóquio, Himeji, Shiga, Tsukuba, Saitama, Shenzhen e Pequim, participando de compromissos que incluem reuniões com corporações globais – como Toyota, Huawei, Mitsubishi e CITIC Group – e visitando projetos inovadores de infraestrutura sustentável e prevenção a desastres naturais. Segundo o governador, o foco principal da missão é posicionar o Rio Grande do Sul como um polo de inovação e sustentabilidade, ampliando parcerias internacionais em setores estratégicos.

“Estamos determinados a expandir as oportunidades para o Estado, atraindo investimentos que gerem crescimento econômico e desenvolvimento social, além de fortalecer nossa infraestrutura e capacidade em áreas como energia renovável, mobilidade sustentável e tecnologia de ponta”, afirma Leite.

Os compromissos no Japão se concentrarão em encontros com grandes empresas – como Toyota, Mitsubishi Heavy Industries e Shizen Energy – e em visitas a centros de pesquisa em resiliência climática e prevenção de desastres naturais.

Na China, a comitiva se reunirá com representantes da BYD e da Huawei e participará da China International Supply Chain Expo (Cisce). O evento internacional, realizado em Pequim, é voltado à promoção de cadeias de suprimentos e logística, e o Estado terá um estande próprio para destacar as potencialidades econômicas do RS.

“Estamos confiantes de que essa missão será uma vitrine para o Rio Grande do Sul no cenário internacional, evidenciando nossa vocação para negócios sustentáveis e parcerias de longo prazo”, ressalta o governador.

Integrantes

Além de Eduardo Leite, fazem parte da comitiva do Executivo gaúcho os secretários Artur Lemos (Casa Civil), Pedro Capeluppi (Reconstrução Gaúcha); Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico); Caio Tomazelli (Comunicação); Ronaldo Santini (Turismo); Clair Kuhn (Agricultura, Pecuária e Irrigação); e Marjorie Kauffmann (Meio Ambiente e Infraestrutura), além dos adjuntos da Comunicação, Maicon Bock, e da Fazenda, Ricardo Neves Pereira, e o coordenador da Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, o presidente da PortosRS, Cristiano Klinger, entre outros assessores.

Da Assembleia Legislativa do RS estarão presentes o presidente Adolfo Brito, o líder do governo, Frederico Antunes, e os deputados Airton Artus, Airton Lima, Issur Koch, Luiz Fernando Mainardi, Nadine Anflor, Thiago Duarte e Vilmar Zanchin.

Estão incluídos também os prefeitos de Guaíba, Marcelo Maranata, e de Ijuí, Andrei Cossetin, o vice de Santa Rosa, Aldemir Eduardo Ulrich, e o presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), Marcelo Arruda.

