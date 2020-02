Mundo Presidente da Amazon anuncia fundo de US$ 10 bilhões para ONGs, pesquisas e projetos que reduzam aquecimento global

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Jeff Bezos, CEO da Amazon. Foto: Reprodução/Instagram Jeff Bezos, CEO da Amazon. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O CEO – presidente-executivo – da Amazon, Jeff Bezos, anunciou nesta segunda-feira (17) a criação do “Bezos Earth Fund”, um fundo de US$ 10 bilhões que apoiará projetos que lutam contra a mudança climática.

Conforme o post de Bezos, homem mais rico do mundo, em uma de suas redes sociais, o fundo vai financiar cientistas, ativistas, ONGs e “qualquer esforço que ofereça uma possibilidade real de ajudar a preservar e proteger o mundo”, afirmou. O objetivo, segundo ele, é também tornar coletivas ações positivas de grandes e pequenas empresas, países, organizações globais e indivíduos.

⁣⁣⁣”Estou empenhando 10 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 45 bilhões) para começar a emitir doações a partir de junho. A Terra é a única coisa que todos nós temos em comum – vamos protegê-la juntos”⁣⁣- Jeff Bezos, presidente da Amazon.

Mesmo com o alto valor destinado ao fundo, os US$ 10 bilhões não correspondem nem a 10% da fortuna acumulada por Bezos, que, atualmente, está estimada em US$ 131 bilhões.

No final de 2019, Bezos fez uma doação de quase US$100 milhões para fundações que prestam apoio às pessoas em situação de rua.

