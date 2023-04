Mundo Presidente da Argentina anuncia que não irá concorrer pela reeleição

Alberto Fernández, presidente da Argentina, publicou nas redes sociais nesta sexta-feira (21) que não irá concorrer pela reeleição. Na mensagem, Fernández diz que no próximo dia 10 de dezembro, quando a democracia argentina completa 40 anos, ele entregará a faixa presidencial para a pessoa que for eleita.

“Vou trabalhar muito para que o próximo presidente seja um parceiro do nosso setor político”, acrescentou. Com Cristina Kirchner indo bem nas pesquisas e a pressão popular para que ele se retirasse da disputa parecia questão de tempo até o anúncio.

Situação da Argentina

Os últimos 4 anos do governo de Fernández definitivamente não foram como ele esperava, inclusive, no vídeo em que comenta da desistência, Fernández diz que não pôde concretizar alguns projetos e sonhos que tinha para seu mandato.

O fator econômico pesou contra Fernández em muitos momentos do seu governo. O anúncio acontece no dia seguinte de uma alta relevante no dólar blue, uma ferramenta do mercado paralelo em que o dinheiro local vale muito menos em relação às moedas estrangeiras.

A inflação deste mês de março foi a maior em 20 anos na Argentina (7,7%).

O discurso durante o vídeo passa a visão de que o presidente abriu mão da concorrência para focar seu tempo e seus esforços em administrar a crise econômica.

Relação

Além de serem presidente e vice, Fernández e Kirchner dividem muitos momentos na vida política.

Alberto Fernández, já era vereador de Buenos Aires e um político com conexões no centro do poder na Argentina no início dos anos 2000.

Com sua influência, ele apresentou o casal Kirchner, que vinha de uma província pequena, a dirigentes influentes do país.

Foi então que se formou o Grupo Calafate que anos depois levaria Néstor Kirchner à presidência da Argentina, assim como Alberto Fernández.

Fernández venceu as eleições em outubro de 2019 quando concorreu com Maurício Macri, à época presidente em exercício do país.

Macri estava entre os nomes possíveis para a oposição de Fernández na próxima eleição, mas também se retirou da disputa.

Cristina Kirchner, vice-presidente na chapa de Fernández é viúva de Néstor, que morreu em 2010.

Ela é vista como a principal candidata para as eleições presidenciais deste ano no país.

