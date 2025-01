Rio Grande do Sul Presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito governará o RS por dois dias

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2025

Parlamentar terá agenda movimentada durante o breve período no Palácio Piratini. (Foto: Celso Bender/Arquivo ALRS)

O presidente Assembleia Legislativa, Adolfo Brito (PP), exercerá interinamente o comando do Executivo do Rio Grande do Sul nas próximas terça (14) e quarta-feira. Trata-se de uma já tradicional gentileza concedida em janeiro a deputados estaduais em final de exercício da chefia do Parlamento, durante as férias do governador.

Pelo rodízio institucional na Assembleia, Brito deixará a Mesa Diretora da Casa no final de janeiro, sendo substituído no cargo pelo colega Pepe Vargas (PT). Sua posse para o curto período à frente do Palácio Piratini será oficializada em solenidade marcada para as 9h de terça, com transmissão do cargo pelo vice-governador Gabriel Souza – o titular, Eduardo Leite, retornará de sua temporada de férias na quinta (16).

Serão apenas dois dias, mas com uma programação movimentada. O parlamentar pretende realizar uma série de atividades em Porto Alegre e Interior do Estado. Ele enaltece a oportunidade:

“Assumir interinamente o governo gaúcho é uma grande honra para mim, especialmente após um ano desafiador e de sintonia absoluta entre Legislativo e Executivo, que se traduziu em agilidade na execução de ações e políticas fundamentais para ajudar na recuperação do nosso Estado”.

Agenda

Logo após a solenidade de posse, Adolfo Brito se reunirá com representantes de federações e cooperativas, a fim de compartilhar os resultados dos debates sobre reservação de água, irrigação e piscicultura. Ambos os temas haviam sido eleitos por ele como prioritários em sua gestão na presidência da Assembleia Legislativa.

As sugestões estão sendo compiladas em um documento oficial que será entregue até o final do mês ao Executivo. O objetivo é contribuir com subsídios para criação de uma legislação estadual capar de proporcionar segurança jurídica aos produtores gaúchos que quiserem construir açudes e adotar sistemas para regar suas propriedades rurais.

Na quarta-feira, o parlamentar e um grupo de secretários estaduais farão um dia de interiorização do governo na Região Centro-Serra. O primeiro ato será realizado às 10h na prefeitura de Sobradinho, quando a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, anunciará recursos para recuperação do bloco cirúrgico do hospital São João Evangelista.

A titular da pasta da Educação, Raquel Teixeira, também estará presente. Ela deve tratar da licitação para construção do ginásio esportivo da Escola Estadual Catarina Bridi, em Ibarama – obra esperada há mais de 30 anos pela comunidade.

Já o secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, apresentará uma atualização sobre o andamento dos projetos de recuperação na região após as enchentes. Já o secretário-adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marcelo Camardelli, falará sobre temas como irrigação e pequenas centrais hidrelétricas.

É agurdada, ainda, a confirmação das presenças do secretário dos Transportes, Juvir Costella, e do diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. A expectativa é de que eles abordem demandas como a recuperação do trecho de 35 quilômetros da ERS-400 entre Candelária e Sobradinho, projeto técnico para construção da terceira pista da rodovia e recuperação de estradas danificadas pelas enchentes.

Após o almoço, parte da comitiva se deslocará até a cidade de Candelária, onde a secretária Arita assinará convênio de cerca de R$ 1 milhão. A verba tem como destino a compra de um mamógrafo para o Hospital Beneficente da cidade.

Perfil

Adolfo José Brito nasceu em 30 de maio de 1950 na localidade de Posse do Caçador, hoje pertencente ao município gaúcho de Segredo (Vale do Rio Pardo). Filho de pequenos produtores rurais, com 8 anos já ajudava os pais em uma olaria de telhas e tijolos. Ele também foi engraxate, carregador de malas na rodoviária, jornaleiro, fruteiro e balconista. Aos 21, passou a trabalhar como operador de áudio na Rádio Sociedade Sobradinho e, depois, locutor.

Aos 23, concluiu o curso técnico em Contabilidade (com 63, formaria-se tecnólogo em Processos Gerenciais pela Universidade Norte do Paraná, a Unopar, por meio de uma filial da instituição na cidade gaúcha de Portão).

O ingresso na política se deu em 1978, ao eleger-se primeiro suplente de vereador em Sobradinho. Em 1982, ele obteve nas urnas o mandato de parlamentar municipal, deflagrando efetivamente uma carreira que o levaria em 1988 à prefeitura.

Eleito deputado estadual em 1994, ele hoje exerce seu oitavo mandato consecutivo, sendo o mais antigo integrante (74 anos) da Assembleia Legislativa. Antes de presidir a Casa, participou das comissões temáticas de Economia, Assuntos Municipais, Defesa do Consumidor, Cidadania e Direitos Humanos, Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo.

(Marcello Campos)

