Presidente da Assembleia Legislativa gaúcha faz abertura do IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Deputado Gabriel Souza discursou no evento promovido pela Rede Pampa de Comunicação. (Foto: Divulgação/AL-RS)

Realizado na sede da Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba), em Xangri-lá, nesta quinta-feira (27), o IV Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico contou com abertura feita pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sulo, deputado Gabriel Souza (MDB). O parlamentar discursou no evento promovido pela Rede Pampa de Comunicação, que teve como propósito apresentar conteúdos e informações que possam contribuir para o desenvolvimento econômico do RS e do Brasil, além de tratar da capacidade de financiar investimentos nos setores de logística, transporte, telecomunicações, agronegócios, indústria, comércio e serviços.

Apesar da crise oriunda da pandemia de covid-19, o RS vive um momento inédito de investimentos, segundo Gabriel Souza. Para o presidente, as reformas aprovadas desde o governo José Ivo Sartori e continuadas na atual gestão com o apoio do Parlamento gaúcho foram determinantes para o avanço do RS. “Nosso estado vive um momento ímpar de privatizações, concessões, parcerias público-privadas e outras iniciativas que estão permitindo colocar as contas em dia, reduzir impostos e voltar a aplicar recursos expressivos em áreas que oportunizam o desenvolvimento econômico”, destacou.

Na programação, participaram nomes como o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, o presidente do Sistema Fiergs, Gilberto Petry, os secretários nacionais de Radiodifusão e Telecomunicação, Maximiliano Salvadori Martinhão e Artur Coimbra, entre outros. Já os temas tratados foram telecomunicações, 5G, agropecuária, exportações, bancos e financiamento, além da infraestrutura do RS.

Presenças

O evento teve a presença do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior; do secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Edson Brum; do presidente e do vice-presidente da Pampa, Alexandre Gadret e Paulo Sérgio Pinto; dos deputados federais Alceu Moreira (MDB), Pedro Westphalen (PP) e Jeronimo Goergen (PP); do senador Luis Carlos Heinze (PP); do prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB); dos deputados estaduais Ernani Polo (PP), Tenente Coronel Zucco (PSL), Vilmar Lourenço (PSL) e Sérgio Turra (PP); do representante do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Ney Wiedmann Neto; do procurador-geral de Justiça do Estado, Marcelo Dornelles; do defensor público-geral do Estado, Antônio Flávio de Oliveira; do presidente do Tribunal de Conta do Estado, conselheiro Alexandre Postal; do prefeito de Xangri-lá, Celso Barbosa, entre outras autoridades.

