Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, enviou uma nota ao presidente do Senado e uma integrante do MAS Foto: Reprodução Presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, enviou uma nota ao presidente do Senado e uma integrante do MAS. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, convidou nesta sexta-feira (12) o MAS (movimento de oposição ao Socialismo), partido do ex-presidente Evo Morales, a assumir os possíveis riscos de realizar eleições gerais no próximo 6 de setembro, em meio à pandemia do novo coronavírus.

Áñez enviou uma nota – divulgada pela presidente de direita em sua conta no Twitter – ao presidente do Senado e uma integrante do MAS, Eva Copa, depois que o Congresso enviou a lei para convocar eleições para que ela fosse aprovada.

“Você e as pessoas que fizeram essa lei devem ter a honestidade de assumir publicamente a responsabilidade por essa decisão e suas possíveis consequências para a saúde dos cidadãos”, diz o texto endereçado à Copa. A lei foi resultado de um acordo político entre o MAS, que controla por grande maioria o Congresso, o Supremo Tribunal Eleitoral, o candidato centrista Carlos Mesa e outras forças menores.

Áñez, em sua nota, garantiu que as projeções epidemiológicas mostram que “julho e agosto serão os meses com o maior número de cidadãos infectados” da Covid-19. O Ministério da Saúde prevê que até o final de julho a pandemia infectará cerca de 100.000 pessoas e deixará de 4.000 a 7.000 mortos no país. Até o momento, o vírus causou mais de 16.100 infecções e já deixou 530 mortos. Segundo a presidente, “é previsível que os eventos massivos nessas datas (como uma eleição e uma campanha eleitoral) se tornem um risco real e muito grande para a saúde e a vida dos bolivianos. Você entende?”.

Logo, Áñez pediu à Copa o estudo epidemiológico que a oposição usou no Congresso para aprovar a convocação às eleições. Copa e o MAS não responderam à nota da presidente. Uma pesquisa realizada em março passado coloca o economista Luis Arce, apadrinhado por Morales, com 33,3% das intenções de voto, seguido pelo centrista Mesa (18,3%) e da governante de direita Áñez (16,9%).

