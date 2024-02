Porto Alegre Presidente da Câmara de Vereadores comanda temporariamente a prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mauro Pinheiro exerce a função devido a viagem de Sebastião Melo e do vice Ricardo Gomes. (Foto: Fernando Antunes/CMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara de Vereadores, Mauro Pinheiro (PL), exerce o comando do Poder Executivo de Porto Alegre ao longo desta terça-feira (6), como prefeito em exercício. Ele assumiu a missão no fim da tarde dessa segunda, devido à ausência temporária do titular Sebastião Melo (MDB) e de seu vice Ricardo Gomes (DEM).

Ambos embarcaram para São Paulo, a fim de acompanhar o leilão de concessão do Cais Mauá, promovido pelo governo do Estado. O evento está marcado para as 10h na B3, a Bolsa de Valores, e tem um consórcio interessado na gestão (por 30 anos) do trecho de 3 quilômetros da orla entre a Usina do Gasômetro e a Estação Rodoviária (Centro Histórico).

Perfil

Mauro Pinheiro foi empossado há pouco mais de um mês para o comando do Parlamento municipal em 2024 (último ano da atual legislatura), em sucessão a Hamilton Sossmeier (PTB). O parlamentar de 57 anos já exerceu a função em 2015 – época em que era filiado ao PT.

Nascido na capital gaúcha em 5 de maio de 1966. Mauro Roberto Pinheiro é casado e pai de um filho. Ele obteve graduação e pós-graduação em Gestão Pública.

Antes do ingresso na Câmara, teve atuação destacada como cofundador (2001) e depois presidente da Associação dos Minimercados de Porto Alegre (AMMPA), categoria da qual fez parte como dono de um estabelecimento do ramo no bairro Jardim Leopoldina (Zona Norte).

Também presidiu em 2003 a associação comunitária local e participou do planejamento, fundação e tesouraria da creche Criança Cidadã. Em 2008 comandou o Comitê das Centrais de Negócios da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

Elegeu-se como suplente de vereador na Legislatura de 2005 a 2008 e assumiu a titularidade em diversas oportunidades. Em 2009 conquistou seu primeiro mandato nas urnas, repetindo a dose nas duas eleições seguintes – nas três primeiras era filiado ao PT, antes de migrar para o Rede Sustentabilidade e depois o PL.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/presidente-da-camara-de-vereadores-comanda-a-prefeitura-de-porto-alegre-nesta-terca/

Presidente da Câmara de Vereadores comanda temporariamente a prefeitura de Porto Alegre

2024-02-05