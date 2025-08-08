Brasil Presidente da Câmara dos Deputados defende punição “pedagógica” a deputados que ocuparam plenário da Casa

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Segundo Motta, a conduta dos parlamentares oposicionistas extrapolou os limites do aceitável e representou um desrespeito ao funcionamento do Poder Legislativo. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos‑PB), afirmou que os parlamentares envolvidos na ocupação do plenário da Casa devem ser submetidos a uma punição com caráter “pedagógico”.

Segundo Motta, a conduta dos parlamentares oposicionistas extrapolou os limites do aceitável e representou um desrespeito ao funcionamento do Poder Legislativo.

— O que aconteceu foi algo muito grave. Não se pode permitir que um grupo de parlamentares ocupe fisicamente o plenário com o intuito de impedir o andamento dos trabalhos — disse, em entrevista à CNN Brasil.

A Mesa Diretora da Câmara se reúne, em reunião virtual nesta sexta-feira, para discutir quais medidas serão adotadas contra os envolvidos. Entre as possibilidades está a aplicação de punições previstas no regimento, como advertência, suspensão temporária e, em casos mais graves, perda de mandato.

— O objetivo não é apenas punir, mas educar. É uma punição pedagógica para que isso não se torne prática comum na Casa — afirmou Motta.

A expectativa é de que a Câmara anuncie nos próximos dias as deliberações sobre o caso, o que pode acirrar ainda mais os ânimos entre governo e oposição em um momento politicamente sensível no Congresso Nacional.

Entre terça-feira e a noite de quarta-feira, a oposição obstruiu os trabalhos da Casa. Quando Motta chegou ao plenário, deputados tentaram impedir que ele retomasse a cadeira da presidência.

Lula defende perda de mandato de congressistas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que os deputados e senadores que ocuparam as mesas diretoras de Câmara dos Deputados e do Senado Federal deveriam perder os mandatos.

“E você, Petecão, por favor, não assine o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado, verdadeiros traidores da pátria”, afirmou.

O presidente deu a declaração durante evento de anúncio de investimentos do governo federal no Acre e dirigiu a fala ao senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

Nesta semana, deputados e senadores de oposição ocuparam as mesas da Câmara e do Senado como resposta à decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Com informações do portal O Globo.

