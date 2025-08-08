Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Motim no Congresso: Lula defende perda de mandato de parlamentares

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

No evento, o presidente Lula voltou a dizer que se tiver condições de saúde, será candidato em 2026. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (8) que os deputados e senadores que ocuparam as mesas diretoras de Câmara dos Deputados e do Senado Federal deveriam perder os mandatos.

“E você, Petecão, por favor, não assine o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado, verdadeiros traidores da pátria”, afirmou.

O presidente deu a declaração durante evento de anúncio de investimentos do governo federal no Acre e dirigiu a fala ao senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

Nesta semana, deputados e senadores de oposição ocuparam as mesas da Câmara e do Senado como resposta à decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Parlamentares bolsonaristas pressionam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) para pautar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e colhem assinaturas de senadores em apoio ao movimento.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), falou com exclusividade ao blog da jornalista Andreia Sadi que a decisão cabe a ele, no exercício de suas prerrogativas constitucionais.

Segundo Alcolumbre, o impeachment de um ministro do STF não é “uma questão meramente numérica, mas de uma avaliação jurídico-politica que envolve justa causa”.

Críticas aos parlamentares e reeleição

Lula também afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “abriu uma lâmpada, a lâmpada mágica, não saiu o Aladim, saiu o que tinha de podre nesse país para política”.

“Só ver o nível do Senado e da Câmara agora. Deputado vai lá e não faz mais discurso, pega o celular, grava a cara dele, fala uma bobagem e acha que está sendo deputado ou senador. Não é possível, gente”, disse Lula.

No evento, o presidente Lula voltou a dizer que se tiver condições de saúde, será candidato em 2026.

“Aqueles crápulas que governaram esse país não voltarão jamais a governar esse país. Porque esse país precisa acabar com o ódio que está impregnado na sociedade brasileira. Esse país é um país do bem. Esse país tem um povo generoso, um povo trabalhador. Eu já disputei com Maluf, com Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Serra, disputei com Alckmin e não tinha essa raiva”, afirmou Lula.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Pesquisa Datafolha diz que percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros
Presidente da Câmara dos Deputados defende punição “pedagógica” a deputados que ocuparam plenário da Casa
https://www.osul.com.br/motim-no-congresso-lula-defende-perda-de-mandato-de-parlamentares/ Motim no Congresso: Lula defende perda de mandato de parlamentares 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário
Política Datafolha: percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros
Brasil Fraude do INSS: governo reembolsou 98,5% dos aposentados que aderiram ao acordo
Notícias Governadores de direita planejam encontros para unificar grupo com críticas ao Supremo e governo
Brasil Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba
Brasil Mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar recursos para financiar casa própria
Política Impeachment de ministros do Supremo não é questão meramente numérica, diz o presidente do Senado
Política Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
Grêmio Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio
Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de deputados por motim
Pode te interessar

Brasil Deputado federal que pode ser punido diz que sentou na cadeira de assessor da Mesa, e não na cadeira de presidente da Câmara

Brasil Presidente da Câmara dos Deputados defende punição “pedagógica” a deputados que ocuparam plenário da Casa

Brasil Pesquisa Datafolha diz que percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros

Brasil Presidente do Senado David Alcolumbre vira destaque nas redes sociais após protestos bolsonaristas no Congresso