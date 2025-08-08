Brasil Motim no Congresso: Lula defende perda de mandato de parlamentares

No evento, o presidente Lula voltou a dizer que se tiver condições de saúde, será candidato em 2026. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (8) que os deputados e senadores que ocuparam as mesas diretoras de Câmara dos Deputados e do Senado Federal deveriam perder os mandatos.

“E você, Petecão, por favor, não assine o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado, verdadeiros traidores da pátria”, afirmou.

O presidente deu a declaração durante evento de anúncio de investimentos do governo federal no Acre e dirigiu a fala ao senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

Nesta semana, deputados e senadores de oposição ocuparam as mesas da Câmara e do Senado como resposta à decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Parlamentares bolsonaristas pressionam o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) para pautar o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e colhem assinaturas de senadores em apoio ao movimento.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), falou com exclusividade ao blog da jornalista Andreia Sadi que a decisão cabe a ele, no exercício de suas prerrogativas constitucionais.

Segundo Alcolumbre, o impeachment de um ministro do STF não é “uma questão meramente numérica, mas de uma avaliação jurídico-politica que envolve justa causa”.

Críticas aos parlamentares e reeleição

Lula também afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “abriu uma lâmpada, a lâmpada mágica, não saiu o Aladim, saiu o que tinha de podre nesse país para política”.

“Só ver o nível do Senado e da Câmara agora. Deputado vai lá e não faz mais discurso, pega o celular, grava a cara dele, fala uma bobagem e acha que está sendo deputado ou senador. Não é possível, gente”, disse Lula.

No evento, o presidente Lula voltou a dizer que se tiver condições de saúde, será candidato em 2026.

“Aqueles crápulas que governaram esse país não voltarão jamais a governar esse país. Porque esse país precisa acabar com o ódio que está impregnado na sociedade brasileira. Esse país é um país do bem. Esse país tem um povo generoso, um povo trabalhador. Eu já disputei com Maluf, com Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Serra, disputei com Alckmin e não tinha essa raiva”, afirmou Lula.

