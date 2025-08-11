Terça-feira, 12 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Presidente da Câmara dos Deputados diz não haver clima para anistia ampla e cita gravidade de plano para matar autoridades

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Hugo Motta afirma, porém, que medidas que tenham maioria serão votadas e critica Eduardo Bolsonaro. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Em entrevista à revista Veja, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que não há clima entre os parlamentares para aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita — expressão adotada por bolsonaristas para defender uma medida que beneficie o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe.

“O que eu sinto, do contato que tenho com os parlamentares, é que há uma certa dificuldade com anistia ampla, geral e irrestrita. Até porque nós tivemos o planejamento de morte de pessoas, isso é muito grave. Não sei se há ambiente para anistiar quem agiu dessa forma, penso que não”, afirmou Mottta nessa segunda-feira (11).

O presidente da Câmara acrescentou ainda, porém, que a anistia “deve ser amplamente debatida” — tanto seu conteúdo como a possibilidade de ser levada para a votação no plenário.

Para que seja pautada, Motta afirmou que a anistia, assim como o fim do foro privilegiado, tem que conquistar maioria no colégio de líderes, órgão que discute o que será votado a cada semana. Há um acordo entre PL e o centrão para que as medidas sejam levadas ao plenário, mas o PT, por exemplo, se opõe.

“Quando tiver uma maioria construída, jamais essa presidência irá obstruir as pautas de votação”, afirmou Motta. “O colégio de líderes é o foro adequado, sempre procuramos trazer a pauta de consenso, como sempre foi no colégio e seguirá sendo”, disse ainda, ressaltando que ele não tem “preconceito com nenhuma pauta”.

Na opinião dele, a tomada das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado por bolsonaristas, na semana passada, acabou fazendo com que as pautas da oposição perdessem apoio, já que “a larga maioria, mais de 400 parlamentares, não concorda com esse formato de obstrução”.

Como resultado do motim, o centrão e o PL se aliaram para pressionar para que a mudança de foro e uma proposta para blindar congressistas contra ações do STF sejam levadas para a votação nesta semana.

Para ministros do Supremo ouvidos pela Folha de S.Paulo, no entanto, eventual aprovação da mudança de foro não deve beneficiar Bolsonaro no caso da trama golpista.

O principal motivo dessa avaliação, feita por parte dos magistrados, é a previsão de o julgamento ocorrer em setembro, com as defesas já perto do prazo para entregar suas alegações finais. Acredita-se no Supremo que não haverá tempo hábil para aprovar a mudança no foro antes da sentença dos réus da tentativa de golpe de Estado.

Outro argumento usado por integrantes do tribunal é a existência de jurisprudência definindo que mudanças no entendimento sobre o foro não atingem processos que estão em fase de alegações finais.

Na entrevista, Motta ainda criticou Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está licenciado do mandato nos Estados Unidos, de onde comanda uma campanha para que Donald Trump pressione as autoridades brasileiras a livrar Bolsonaro.

“Não posso concordar com a atitude de um parlamentar que está fora do país, trabalhando muitas vezes para que medidas tragam danos à economia do País (de origem). Isso não pode ser admitido”, afirmou o presidente da Câmara, referindo-se ao tarifaço.

“Eduardo Bolsonaro poderia até estar defendendo politicamente algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o país. Quando isso acontece, eu penso que nem os seus eleitores nem os seus apoiadores concordam”, completou.

Ele acrescentou, porém, que o caso de Eduardo será tratado no Conselho de Ética como qualquer outro. (Com informações do jornal Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Tarifaço: ministro da Fazenda diz que medida com socorro vai prever “reformas estruturais” em fundo que financia exportações
Supremo tem 35 apurações contra parlamentares, que articulam blindagem
https://www.osul.com.br/presidente-da-camara-dos-deputados-diz-nao-haver-clima-para-anistia-ampla-e-cita-gravidade-de-plano-para-matar-autoridades/ Presidente da Câmara dos Deputados diz não haver clima para anistia ampla e cita gravidade de plano para matar autoridades 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com Xi Jinping
Esporte Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento do Brasileirão
Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal apreende 850 quilos de agrotóxicos transportados ilegalmente em Santana do Livramento
Mundo Trump estende por mais 90 dias a trégua com a China poucas horas antes de tarifas entrarem em vigor
Porto Alegre Transporte público: três linhas de ônibus deixam de circular em Porto Alegre; confira estas e outras mudanças
Rio Grande do Sul Entra em vigor no RS a lei que garante desconto no boleto para quem fica sem luz por mais de 24 horas
Porto Alegre Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, exibe dois clássicos nacionais
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal atenderá região Partenon nesta quinta-feira
Economia Dólar fecha o dia em alta; Ibovespa cai com impasse na negociação entre Brasil e Estados Unidos
Inter Boa atuação de Ricardo Mathias levanta debate sobre a sua utilização no Inter
Pode te interessar

Política Em meio às tarifas dos Estados Unidos, Lula conversa com Xi Jinping

Política Presidente da Câmara dos Deputados critica atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos: “País prejudicado”

Política O presidente da Câmara dos Deputados diz que a Casa está pronta para reagir ao tarifaço de Trump

Política Eduardo Bolsonaro diz não ter culpa de cancelamento de reunião do ministro da Fazenda com os Estados Unidos