Política Presidente da Câmara dos Deputados diz que a reforma administrativa está pronta para ser votada em plenário

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Lira garantiu que a PEC 32 não interfere no direito adquirido dos servidores públicos, mas somente nas condições daqueles que ingressarão futuramente nos cargos Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse em evento nesta terça-feira (09) que a reforma administrativa está pronta para ser votada em plenário. Segundo o parlamentar, a preocupação atual é buscar o apoio de diferentes setores para a proposta.

“A reforma administrativa está pronta, aprovada pela Comissão Especial, pronta para o plenário. Precisamos de apoio político, de apoio empresarial, de apoio da imprensa”, disse o deputado.

Lira ainda garantiu que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 32 de 2020, que traz o termos da reforma, não interfere no direito adquirido dos servidores públicos, mas somente nas condições daqueles que ingressarão futuramente nos cargos.

“A reforma administrativa é feita com 20 anos para frente. Ela não mexe no direito adquirido dos atuais servidores. Não mexe uma vírgula na previdência dos funcionários atuais, mas os novos entrando, sim, irão para um sistema de mais contenção, de aferição de produtividade, que tirará o peso do País”, completou.

O parlamentar ainda defendeu que as tramitações da reforma tributária e da nova regra fiscal fiquem a parte da polarização do País. “Nós vamos fazer a reforma tributária possível. Se for mais dura, com mais transição. Se for mais leve, com menos transição. Não teremos dificuldade em negociar com transparência e cautela.

Arthur Lira discursou em evento do Lide Brazil, em Nova York, nos Estados Unidos.

