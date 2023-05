Inter Volante Charles Aránguiz está próximo de voltar aos gramados pelo Inter

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

O chileno não atua desde 15 de outubro do ano passado Foto: Ricardo Duarte/Inter O chileno não atua desde 15 de outubro do ano passado (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Um dos principais reforços do Inter, o volante Charles Aránguiz está próximo de voltar aos gramados. Nesta terça-feira (09), o volante estava realizando trabalhos físicos e pode dar um passo importante para a sua recuperação. No treinamento desta tarde, o jogador começará as atividades com bola com os seus colegas de grupo.

O chileno não atua desde 15 de outubro da temporada de 2022 quando esteve em campo na derrota do Bayer Leverkusen para o Eintracht Frankfurt, pelo Campeonato Alemão, quando sofreu uma lesão na panturrilha.

O clube gaúcho vê como positivo que o jogador possa atuar antes de julho. O volante está inscrito em todas as competições que o Inter está disputando: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

2023-05-09