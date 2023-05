Grêmio Segundo a imprensa uruguaia, Grêmio volta a investir no goleiro Sergio Rochet

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Rochet foi titular do Uruguai na Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/FIFA Rochet foi titular do Uruguai na Copa do Mundo do Catar (Foto: Reprodução/FIFA) Foto: Reprodução/FIFA

O Grêmio está de olho no mercado novamente. Desta vez está observando um velho conhecido, o goleiro do Nacional do Uruguai Sergio Rochet. O atleta de 30 anos tem contrato com o time uruguaio até o final da temporada de 2023. Uma saída do jogador não é descartada pelo presidente do clube.

A informação que o Tricolor gaúcho voltou com interesse é do “Ovación”, principal caderno esportivo do Uruguai. A publicação afirma que há um intermediário envolvido nas negociações entre as instituições.

A partir de julho, o jogador já poderá assinar um pré-contrato com outro clube. O presidente do Nacional, José Fuentes, admitiu que existe a possibilidade de liberação do goleiro nos próximos meses.

“Temos uma obrigação moral com Rochet e Cándido porque no final do ano tomamos uma decisão antipática e eles concordaram em ficar. Agora, desde que as ofertas sejam razoáveis ​​e mantenham os níveis de final de ano, não vamos prejudicá-los para que saiam. Eles e Fagundez podem partir em julho”, disse o mandatário.

