Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Rita Lee foi nomeada consulesa do Inter em 2008 Foto: Reprodução/Inter Rita Lee foi nomeada consulesa do Inter em 2008 (Foto: Reprodução/Inter) Foto: Reprodução/Inter

Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, morreu na noite desta segunda-feira (08), aos 75 anos, em São Paulo. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença.

O Inter prestou homenagem para a artista ressaltando que Rita Lee foi a primeira mulher nomeada consulesa cultural do clube.

Apesar de ser torcedora do Corinthians, Rita foi nomeada consulesa do clube gaúcho no ano de 2008.

Confira a nota do Inter

“Hoje, o Brasil se despede da sua rainha do rock, Rita Lee, uma das figuras mais revolucionárias, questionadoras e importantes da cultura nacional. O Clube do Povo perde também a primeira artista mulher nomeada consulesa cultural do Inter. Vai em paz, Rainha. Você estará para sempre em nossos corações”.

