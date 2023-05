Grêmio Grêmio encerra a preparação para a partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A lista dos relacionados será divulgada somente no dia da partida Foto: Lucas Uebel/Grêmio A lista dos relacionados será divulgada somente no dia da partida (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (09), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio realizou o último treinamento antes do jogo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As atividades aconteceram com os portões fechados para a imprensa e o técnico Renato Portaluppi trabalhou os últimos detalhes com a equipe que vai a campo.

O zagueiro Kannemann, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na partida diante do Bragantino, volta a ficar à disposição. A lista dos relacionados será divulgada somente no dia do jogo e a escalação uma hora antes do início do duelo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-encerra-a-preparacao-para-a-partida-contra-o-palmeiras-pelo-brasileirao/

Grêmio encerra a preparação para a partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão

2023-05-09