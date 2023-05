Celebridades Lula lamenta a morte de Rita Lee e exalta o legado da cantora: “Jamais será esquecida”

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

"Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira", disse o presidente no Twitter Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, em suas redes sociais, a morte da cantora Rita Lee. Ela morreu na noite de segunda-feira (08), aos 75 anos, em sua casa em São Paulo.

“Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória”, disse no Twitter.

“Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte.

Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você.”

Políticos lamentam a morte de Rita Lee

Outros políticos também se manifestaram nas redes sociais sobre a morte da cantora. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) tuitou: “A música brasileira perdeu hoje uma de suas maiores estrelas, com o falecimento de Rita Lee, artista à frente de seu tempo, liderança feminina e ícone cultural que representou, como poucos, os sonhos da minha geração e do presidente Lula.”

O senador Randolfe Rofrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, publicou: “Rita revolucionou a música, compondo e interpretando o melhor do rock. Por isso, será eterna e vai ser lembrada como aquela que ousou ser vanguarda, cantando o amor, o poder da mulher, as coisas da vida. Para Roberto e seus filhos, nosso solidário abraço!”.

Ministro da Economia, Fernando Haddad tuitou: “Rita, obrigado. Que legado lindo deixa para todos os brasileiros e para a música mundial. Trilha sonora de tantos momentos das nossas vidas.”

O senador Omar Aziz (PSD-AM) também se manifestou: “Obrigada por toda contribuição artística, Rita! Descanse em paz”.

O ministro Agricultura, Carlos Fávaro, também publicou: “Com muito pesar temos que encarar a partida de Rita Lee, que sai de cena, mas deixa a própria cena. Sua intensidade e brilho resplandecem na música e no cotidiano do Brasil, da brasilidade, do rock e sua atitude. Somos uma geração de herdeiros o seu legado e saudosos de sua força”.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou: “O Brasil perdeu hoje uma grande mulher. Uma artista que mudou a história do rock nacional e liderou Os Mutantes, uma das bandas mais criativas e vanguardistas da nossa história. Obrigado por tanto, Rita Lee. Descanse em paz.”

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também tuitou: “A música brasileira perde a incrível e revolucionária Rita Lee.”

