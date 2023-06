Política Presidente da Câmara dos Deputados exonera assessor alvo de operação da Polícia Federal

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

O ato foi publicado nesta segunda (5) no Boletim Administrativo do Congresso e é assinado por Lira Foto: Divulgação/Agência Brasil O ato foi publicado nesta segunda (5) no Boletim Administrativo do Congresso e é assinado por Lira. (Foto: Divulgação/Agência Brasil) Foto: Divulgação/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), exonerou Luciano Ferreira Cavalcante, assessor do gabinete de liderança do PP na Casa.

Cavalcante é investigado pela Polícia Federal (PF) pela compra de kits de robótica com recursos do orçamento secreto e foi alvo de uma operação da PF na semana passada.

O ato foi publicado nesta segunda (5) no Boletim Administrativo da Casa e é assinado por Lira.

A operação investiga possíveis crimes ocorridos entre os anos de 2019 e 2022 na compra de kits de robótica para 43 municípios no estado de Alagoas com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Apuração apontou que a licitação incluía, de forma ilegal, restrições para direcionar os contratos a uma única empresa. De acordo com a PF, foram desviados R$ 8,1 milhões.

Além do suposto direcionamento, os kits de robótica foram comprados por valores muito acima dos praticados no mercado. Em abril do ano passado, o Tribunal de Contas da União (TCU) já havia determinado ao governo federal a suspensão dos contratos e os repasses de verba para a compra de kits de robótica para escolas do estado de Alagoas.

O motivo da suspensão dos contratos foram indícios de irregularidades na destinação de R$ 26 milhões, pelo Ministério da Educação e o FNDE, para aquisição do material por municípios alagoanos, no valor individual de R$ 14 mil.

2023-06-05