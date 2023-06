Economia Dólar fecha a segunda em baixa; Ibovespa encerra sessão valorizada

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Entre as maiores altas do Ibovespa, ficaram algumas companhias ligadas ao mercado interno. (Foto: B3/Divulgação)

O dólar iniciou a semana cotado a R$ 4,93, em queda de 0,45%. Este é o terceiro dia consecutivo de queda da moeda norte-americana. Enquanto o dólar cai, o Ibovespa encerra a segunda-feira (5) em alta;

O principal índice brasileiro fechou a sessão com valorização de 0,12%, aos 112.696,32 pontos.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos do quinto mês do ano teve leitura de 54,9, ante estimativa de 55,1.

Os treasuries yields para dez anos, então, perderam dois pontos-base, a 3,68%, e os para dois anos, 3,5 pontos, a 4,46%.

A perspectiva de uma economia menos aquecida, apesar de derrubar o temor da inflação, entretanto, também reforça a percepção de recessão, logo, impactando os índices e os ativos de risco.

No Boletim Focus, as projeções para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano saiu de 5,71% para 5,69%.

Já para o ano que vem, a estimativa saiu de 4,13% para 4,12%.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento de cooperativas de crédito no interior de Minas Gerais, destacou que há uma melhora na inflação, apesar de ela ser lenta.

Entre as maiores altas do Ibovespa, ficaram algumas companhias ligadas ao mercado interno. As ordinárias da CVC (CVCB3) ganharam 10,83%, as da Yduqs (YDUQ3), 2,20%, e as da Natura (NTCO3), 2,15%.

