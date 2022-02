Política Presidente da Câmara dos Deputados indica apoio a Bolsonaro nas eleições: “Questão de coerência”

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Por ser de um partido que integra a base governista, o parlamentar (D) disse que é “questão de coerência” estar ao lado do chefe do Executivo Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados) Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (22), em conferência do BTG Pactual, que deve apoiar o presidente Jair Bolsonaro na corrida pela reeleição nas eleições deste ano. Por ser de um partido que integra a base governista, o parlamentar disse que é “questão de coerência” estar ao lado do chefe do Executivo.

“Lógico que, por questão de coerência, eu não fujo. Se o meu partido é da base do governo, o deputado Arthur Lira, no Estado, deverá fazer campanha para o presidente Bolsonaro”, disse. Ele deixou claro que o apoio ao presidente acontece enquanto deputado e não vincula o ato ao papel de presidente da Câmara.

Lira ainda citou o fato de Ciro Nogueira, presidente do PP, ser o ministro da Casa Civil, mas separou: “O presidente do meu partido é o ministro da Casa Civil, hoje ele está licenciado do partido. Eu sou o presidente da Câmara. Então, ele tem uma atribuição e eu tenho outra. Eu não interfiro nas decisões partidárias e ele não interfere nas decisões da presidência da Câmara.”

Mesmo declarando apoio a Bolsonaro, o deputado não deixou de criticar a falta de movimentação do governo federal para andar com reformas estruturantes em ano eleitoral. Lira afirma que o semipresidencialismo poderia acelerar tais discussões.

Sobre os rumos dentro do Legislativo, Lira afirmou existir a “possibilidade de me candidatar a um novo mandato como presidente da Câmara”, mas evitou lançar uma campanha, com a justificativa de que, “se antecipar esse discurso, acaba com ano de trabalho”.

Ele diz que o objetivo é abandonar a tendência de inércia nas aprovações importantes em ano eleitoral. “O mandato legislativo é de quatro anos e nós vamos procurar exercê-lo na plenitude, nesse primeiro semestre”, afirmou, detalhando que haverá prioridade na deliberação de propostas vantajosas ao ambiente de negócios. “Principalmente para o setor de infraestrutura e construção civil, que geram emprego, renda e divisas, vai ter uma atenção muito forte no Congresso Nacional.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política