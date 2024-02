Notícias Presidente da Câmara dos Deputados usou aviões da FAB para viajar nos dias de Carnaval

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Na Sapucaí, Lira desfilou ao lado do bicheiro Anísio Abraão David. (foto: Reprodução)

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), usou aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para curtir o Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro. Em aeronave oficial, Lira deixou Brasília na tarde de sexta-feira (9) rumo à capital baiana, para onde viajou a convite do líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), seu candidato para sucedê-lo no comando da Casa. Ainda na cidade, ele se encontrou com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), e o líder do PSD, Antonio Brito (BA), também pré-candidato a presidente da Câmara.

Com direito a abadá, Lira, Elmar e o ministro do Turismo, Celso Sabino, participaram do bloco Vumbora, do cantor de axé Bell Marques, líder do Chiclete com Banana.

Já no Rio, o presidente da Câmara participou do desfile da Beija-Flor, que teve como enredo “Um delírio de Carnaval da Maceió de Rás Gonguila”. De acordo com a reportagem, a prefeitura de Maceió, – sob o comando de JHC (PL), aliado de Lira –, destinou uma verba de R$ 8 milhões para o desfile. Na ala da presidência, o progressista se divertiu com o aliado e outros políticos e se encontrou com o bicheiro Anísio Abraão David, patrono da escola e um dos contraventores mais famosos do Brasil.

Anísio Abraão David já foi preso ao menos seis vezes. Duas delas foram em 2007, quando foi deflagrada a Operação Hurricane, que teve a cúpula do jogo do bicho no Rio e membros do Judiciário acusados de receberem propina do grupo.

Comitiva

Além de Arthur Lira, outros oito passageiros, cujos nomes não foram informados, também embarcaram no avião oficial. Na segunda (12), o presidente da Câmara, com outros quatro passageiros, voou de novo em avião da FAB para Campinas, no interior de São Paulo, para uma viagem ao exterior. Ele deve retornar ao Brasil neste fim de semana. Em todos os trechos, Lira alegou motivos de segurança para os trajetos bancados com dinheiro público.

Apesar de ser um direito como presidente da Câmara, o uso dos aviões da FAB deve ter como critério a comprovada necessidade. Nesse caso, a autoridade solicitante do voo deve explicitar o motivo da viagem. E, no caso de viagem a serviço, a comprovação deve ser feita por meio de registro em agenda oficial da atividade da qual a autoridade participará. O caso de Lira provocou críticas nas redes.

Desafeto de Lira, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) fez críticas ao uso dos aviões da FAB, chamando a atitude de desumana e cruel e que “merece nota zero em todos os quesitos“.

