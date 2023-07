Esporte Presidente da CBF chega a Brisbane para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Na próxima segunda-feira (24), o mandatário vai assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo Foto: Thais Magalhães/CBF Na próxima segunda-feira (24), o mandatário vai assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, chegou nesta sexta-feira (1) em Brisbane, cidade australiana que será sede da Seleção Brasileira feminina na primeira fase da Copa do Mundo.

Na próxima segunda-feira (24), o mandatário vai assistir a estreia do Brasil no Mundial. O time comandado pela técnica Pia Sundhage vai enfrentar o Panamá, no Hindsmarsh Stadium, em Adelaide, na Austrália.

Ednaldo Rodrigues participou da abertura da Copa do Mundo Feminina. O presidente assistiu à vitória da Nova Zelândia diante da Noruega, por 1 a 0, no estádio Eden Park, em Auckland.

O presidente da CBF também se encontrou com a ministra do Esporte, Ana Moser, o secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, José Luis Ferrarezi, e a modelo Adriana Lima, nomeada a primeira Embaixadora Global de Torcedores da Fifa.

Na chegada ao hotel onde a delegação está hospedada, o presidente foi recepcionado por Pia Sundhage, os auxiliares Lilie Persson e Anders Johansson, e demais integrantes da comissão técnica. No restaurante, as atletas deram as boas-vindas a Ednaldo.

“Muito feliz em estar aqui com a Seleção. As atletas estão muito alegres e verifico um clima muito alto astral na Seleção de um modo geral. A gente tem que ter união muito forte, muito foco para que possamos ter melhor performance nessa competição”, disse o presidente da CBF.

