Futebol Presidente da CBF define perfil de futuro treinador da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2023

Ednaldo Rodrigues reiterou que a nacionalidade não é um critério. (Foto: Divulgação)

Depois da disputa da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, no último sábado (28), o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, falou com a imprensa sobre a busca pelo substituto de Tite no comando técnico da Seleção Brasileira. O dirigente reiterou que a nacionalidade não é um critério, mas rechaçou técnicos “que joguem por uma bola”.

“Não temos preconceito pela nacionalidade. Queremos que seja um treinador que inspire a Seleção e que busque um padrão de jogo respeitando as características dos nossos atletas. São treinadores que nós queremos que tenha esse perfil. Não cabe na Seleção Brasileira treinador que jogue por uma bola”, disse o dirigente.

Apesar de ter definido o perfil do futuro treinador, Ednaldo Rodrigues reafirmou que ainda não avançou para a fase de negociação com nenhum profissional, apesar de nomes como o de Carlo Ancelotti ter sido especulado.

“De tudo o que foi dito e falado, não houve nada. A gente levantou que até o dia 23 de janeiro, tinha 26 técnicos (especulados). Diria que tem nomes importantes, a gente pode buscar, mas nenhum houve contato da CBF. Agora estamos buscando trabalhar nesse sentido até em respeito a comissão técnica que deixou a seleção. Eles tinham um contrato CLT e a gente tinha o respeito de receber pessoalmente e agradecer pelos serviços prestados, deixando uma mensagem e uma relação de trabalho normal”, disse.

Por fim, Ednaldo Rodrigues também enfatizou que negociações com técnicos empregados só acontecerão depois de uma conversa com a presidência do clube que ao qual o profissional pertença.

“Se formos conversar com treinadores empregados, vamos conversar primeiro com o presidente do clube, para saber se existe essa condição, se vai ter algum desfalque que seja relevante ou não. Nada na prepotência”, disse.

Rei do Futebol

O Rei do Futebol, Pelé, foi celebrado no sábado (28) na decisão da Supercopa Betano do Brasil 2023. Antes de a bola rolar para Palmeiras e Flamengo, o Eterno Camisa 10 recebeu as homenagens em campo no Estádio Mané Garrinha, em Brasília (DF). O tributo faz parte de uma série de ações que a CBF idealiza para celebrar o maior jogador de futebol do mundo, que faleceu no dia 29 de dezembro.

Este foi o primeiro jogo oficial do calendário da CBF após o falecimento do Rei do Futebol. Antes do apito inicial, os jogadores das duas equipes entraram em campo com a camisa 10. O momento também guardou a entrada em campo do Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigos, ao lado de duas filhas de Pelé, Flávia e Kely Nascimento, com as três taças da Copa do Mundo conquistadas pelo Rei. Esta foi a primeira vez que os troféus deixaram a sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A série de homenagens ao maior jogador de futebol do mundo foi idealizada pelo presidente da CBF. “Foi um momento de muita emoção e celebração ao Eterno Rei. Todas as homenagens necessárias para representar o tamanho de Pelé, cabe a nós exaltar sua memória e grandiosidade. A CBF vai sempre reverenciar o nosso Rei”, declarou Ednaldo Rodrigues. As informações são da Gazeta Esportiva e da CBF.

