Seleção Presidente da CBF estabelece prazo para resolver novo técnico da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2023

Ednaldo Rodrigues diz que o técnico italiano Carlo Ancelotti tem até o final deste mês para aceitar ou não o convite para reger a Canarinho. (Foto: Nelson Terme/CBF)

Seis meses depois da última partida de Tite, que dirigiu a seleção brasileira ao longo de seis anos e duas Copas do Mundo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) continua na saga por novo treinador. E, Carlo Ancelotti, do Real Madrid, segue sendo o plano A.

De acordo com Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, o técnico italiano tem até o final deste mês para aceitar ou não o convite de assumir a equipe pentacampeã do mundo.

”Sim, sim, tivemos contatos e acho que teremos uma definição bem nítida no máximo até dia 30 desse mês. Aí então esclareceremos a todos vocês. Mas continua o nosso plano A, que é exatamente o Carlo Ancelotti, a gente espera que dê certo”, disse Ednaldo ao site de notícias na noite de terça-feira (13).

Mais cedo, em evento sobre o amistoso entre Brasil e Espanha, marcado após para março de 2024 para ajudar no combate ao racismo após os recentes episódios de racismo envolvendo o atacante Vinicius Jr., do Real Madrid, o mandatário voltou a citar o que tem ouvido de atletas como motivação para não desistir de Ancelotti.

“Temos ele (Ancelotti) como um dos melhores treinadores de futebol do mundo, isso sem discriminação aos outros técnicos. Não só por ser um vencedor em tudo aquilo em que ele se coloca, mas ele também é, conforme as palavras de todos os atletas que jogam com ele, a pessoa ideal. (Os atletas) gostariam de estar sendo treinados por ele e aprendendo com ele”, afirmou o dirigente.

“É um grande gestor de grupos. Aqueles atletas que jogaram com ele têm saudades e elegem como o melhor treinador que tiveram na carreira. E aqueles novos que ainda estão crescendo no futebol gostariam de ter um treinador como o Ancelotti”.

“Eu entendo que é um dos melhores treinadores do mundo. E acho que treinar também, não desmerecendo nenhuma outra seleção, uma também das melhores seleções do mundo”.

Enquanto a CBF segue em busca de um novo treinador, a seleção será novamente comandada pelo interino Ramón Menezes.

Após derrota por 2 a 1 para Marrocos, o treinador, que dirigiu o país no Mundial sub-20, recebe os jogadores convocados para amistosos contra Guiné, dia 17, e Senegal, três dias depois.

O elenco se apresentou na última segunda-feira (12), em Barcelona, e depois parte para Lisboa, onde fará o segundo compromisso da agenda. As informações são da ESPN.

