Seleção Seleção Brasileira recebe reforços em Barcelona e continua a preparação para enfrentar Guiné

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Seleção Brasileira fez seu segundo treino na tarde desta terça-feira (13) no CT do Espanyol, em Barcelona, com ênfase no aspecto tático. (Foto: Joilson Marconne/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira fez seu segundo treino na tarde desta terça-feira (13) no CT do Espanyol, em Barcelona, com ênfase no aspecto tático. A atividade visa aos dois amistosos da equipe na Europa – no sábado (17), contra Guiné, em Barcelona; e na terça (20), com Senegal, em Lisboa. A novidade do dia foi a chegada do trio Pedro, Ayrton Lucas e André.

Segundo informação divulgada pela CBF, ficou clara a intenção do técnico Ramon Menezes em ver o time priorizar a posse de bola.

Ramon contou com 21 atletas no treino. Na manhã desta terça, apresentaram-se à Seleção três jogadores que atuam no Rio de Janeiro: Pedro e Ayrton Lucas, do Flamengo, e André, do Fluminense. Já nesta quarta (14), o goleiro Ederson, do Manchester City-ING, e o zagueiro Robert Renan, do Zenit-RUS, vão se juntar ao grupo. Robert foi convocado para a vaga de Nino, que se contundiu em jogo do Flu pelo Brasileirão.

A parte final do treinamento desta terça ocupou parcialmente o campo, com faixas que encurtavam o espaço a fim de obter dos jogadores respostas rápidas quando marcados pelo adversário ou em situações de contra-ataque da própria Seleção. Pela reação durante o treino, o técnico Ramon Menezes gostou da intensidade, empenho e colaboração dos atletas.

Na atividade, o treinador esboçou uma escalação titular com Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo, Vini Jr. e Richarlison.

Confira a programação do Brasil até o amistoso contra Guiné:

– Quarta-feira (14/6) – 17h (horário local)/12h (horário de Brasília). Treino no CT Dani Jarque, em Barcelona (Espanha);

– Quinta-feira (15/6) – 17h (horário local)/12h (horário de Brasília). Treino no CT Dani Jarque, em Barcelona (Espanha);

– Sexta-feira (16/6) – 17h30 (horário local)/12h30 (horário de Brasília). Treino no CT Dani Jarque, em Barcelona (Espanha);

– Sábado (17/6) – 21h30 (horário local)/16h30 (horário de Brasília). Brasil x Guiné, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (Espanha).

Uniforme preto

A Seleção Brasileira entrará em campo em Barcelona, no sábado (17), contra Guiné, com um uniforme todo preto, fato inédito em 109 anos de história. O primeiro jogo da equipe foi em 1914, no qual seus jogadores usaram camisas e calções brancos.

A iniciativa faz parte de uma série de ações organizadas pela CBF com o objetivo de combate ao racismo.

Para o presidente Ednaldo Rodrigues, o futebol tem o poder de pavimentar caminhos que exaltem a tolerância e o respeito entre as pessoas. “Desde o primeiro dia do meu mandato, essa questão é prioritária. Fizemos um seminário para tratar do tema, criamos um grupo de trabalho com 60 pessoas que se reúnem periodicamente para avançar em discussões e propostas”, disse Ednaldo. As informações são do site Lance e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção

https://www.osul.com.br/selecao-brasileira-recebe-reforcos-em-barcelona-e-continua-a-preparacao-para-enfrentar-guine/

Seleção Brasileira recebe reforços em Barcelona e continua a preparação para enfrentar Guiné

2023-06-13