Os presidentes da Rússia (E), Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, se reuniram em uma cúpula no Uzbequistão. (Foto: Kremlin)

O presidente da China, Xi Jinping, defendeu nesta sexta-feira (16) uma aliança com a Rússia, Índia e países da Ásia Central para prevenir o surgimento de revoltas populares locais instigadas pelo Ocidente. No entanto, ele disse estar aberto a “cooperar com o mundo inteiro”.

“Nossa política não é egoísta. Esperamos que os outros países parem de recorrer aos instrumentos do protecionismo, às sanções ilegais e ao egoísmo econômico”, declarou o líder chinês em uma referência aos países ocidentais.

Durante discurso em uma cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, Xi ressaltou que os países da aliança devem salvaguardar seus próprios interesses de segurança e desenvolvimento. O líder chinês anunciou ainda que o seu país treinará 2 mil policiais dos países membros do grupo nos próximos cinco anos e estabelecerá uma base de treinamento com foco no trabalho antiterrorismo.