Polícia Após perseguição, traficante é preso com 200 quilos de maconha no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

A droga estava dentro de um carro alugado Foto: PRF/Divulgação A droga estava dentro de um carro alugado. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta sexta-feira (16), 200 quilos de maconha em Sapiranga, no Vale do Sinos. Um traficante com extensa ficha criminal foi preso.

Os policiais trafegavam pela ERS-239 quando perceberam que o motorista de um Fiat Mobi mudou repentinamente o comportamento ao avistar a viatura. Ele acelerou o veículo e passou a fugir em alta velocidade.

Durante a perseguição, o motorista bateu o carro em um caminhão. O homem tentou fugir a pé, mas foi capturado pelos policiais. A maconha estava dentro do veículo, que era alugado. O traficante – um ex-detento de 51 anos – é morador de Dois Irmãos.

