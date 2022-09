Porto Alegre “Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos”, diz prefeito de Porto Alegre sobre impostos

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Melo participou do 7º Seminário de Administração Tributária Municipal Foto: Cesar Lopes/PMPA Melo participou do 7º Seminário de Administração Tributária Municipal. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, defendeu uma reforma que tenha como base a simplificação dos impostos e que faça “justiça tributária”. “Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos”, afirmou Melo.

Ele participou, na quinta-feira (15), da abertura do 7º Seminário de Administração Tributária Municipal, considerado um dos mais importantes eventos da área, no auditório da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre. A meta do evento é colaborar para o aprimoramento da arrecadação de forma a garantir, sem aumento da carga tributária, os recursos necessários para o investimento nas demandas sociais.

Melo listou os compromissos financeiros que a prefeitura tem que cumprir e as dificuldades impostas aos municípios com a redução do ICMS. Ele destacou o equilíbrio financeiro do município alcançado com a ampliação da arrecadação, sem aumento de impostos, com a modernização da legislação e a qualificação das despesas.

“Precisamos continuar inovando na arrecadação pública para que Porto Alegre seja a melhor cidade para se empreender e entregar cada vez mais serviços à população”, declarou o prefeito.

